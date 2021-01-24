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【緋聞女王】傳蔡思貝主動力追才子導演 跟新歡蜜遊大澳高調隔空傳情

娛樂 18:11 2021/01/24

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蔡思貝有新戀情？

出爐視后蔡思貝一向易惹緋聞，除跟胡鴻鈞的戀情疑幻疑真，日前思貝又被指被洗米華拍檔Sam力追，穿一身名牌兼升呢住豪宅，惟思貝對此否認。早前又有傳媒報導，蔡思貝疑主動力追才子導演，邀約拍MV之餘，更在社交平台曖昧傳情。

現年29歲的蔡思貝一度被封為「TVB緋聞女王」，只因她出道以來跟不少男星傳緋聞，包括洪永城、余德丞甚至人夫王浩信。

思貝榮升視后。

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否認被Sam力追

早前憑《踩過界II》榮升視后的她，被媒體報道指，獲太陽娛樂文化老闆周焯華的拍檔阿Sam力追。

有指阿Sam除出動座鴐管接送外，更向思貝送贈名牌手袋，出盡方法打動芳心。

之後又指思貝由北角舊居搬到西貢獨立屋，又將胡鴻鈞降呢為朋友，事後思貝否認跟Sam關係，又稱前往西貢匡湖居只是到樂易玲家中慶祝。

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日前有傳媒再爆蔡思貝新戀情，指蔡思貝主動相約靚仔導演張子丰，二人蜜遊大澳拍MV，蔡思貝更在社交平台高調晒合照，寫下曖昧說話，雙方隔空調情，完全沒有避忌。

蔡思貝早前完成《踩過界II》後，曾發布由她翻唱的國語歌《太陽》MV，作為終極彩蛋，而MV便是她年青導演張子丰操刀拍攝。

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跟張子丰遊大澳。

主動出擊約才子

二人之後分別在IG上載MV，蔡思貝並發布當日在大澳拍攝時，由張子丰拍攝的自拍照，蔡思貝之後發表長文，指拍攝MV是二人同行，過程十分快樂。

而張子丰亦在社交平台回應，以英文寫上「The most beautiful thing happens exactly at the right moment, in the right place, with the right people」。

大意指：「最美麗的事情在最適合的時間發生，與對的人在對的地方。」

雙方曖昧互動，不少網民誤會她跟張子丰宣布戀情，惟至今二人未有再發言。

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歌手出身的張子丰，大學畢業於加拿大皇后大學（主修電影，副修心理學），曾到美國洛杉磯的紐約電影學院進修演藝技巧。

張子丰回港曾任電影製作助理，曾參與《世紀戰疫》、《特務戇J》等荷里活製作，又曾執導其他歌手的MV。去年又有份演出《解決師》及《法政先峰4》等劇，多才多藝。

同場加映 蔡思貝專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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