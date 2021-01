【緋聞女王】傳蔡思貝主動力追才子導演 跟新歡蜜遊大澳高調隔空傳情

▲ 蔡思貝有新戀情?

出爐視后蔡思貝一向易惹緋聞,除跟胡鴻鈞的戀情疑幻疑真,日前思貝又被指被洗米華拍檔Sam力追,穿一身名牌兼升呢住豪宅,惟思貝對此否認。早前又有傳媒報導,蔡思貝疑主動力追才子導演,邀約拍MV之餘,更在社交平台曖昧傳情。

現年29歲的蔡思貝一度被封為「TVB緋聞女王」,只因她出道以來跟不少男星傳緋聞,包括洪永城、余德丞甚至人夫王浩信。

▲ 思貝榮升視后。

否認被Sam力追

早前憑《踩過界II》榮升視后的她,被媒體報道指,獲太陽娛樂文化老闆周焯華的拍檔阿Sam力追。

有指阿Sam除出動座鴐管接送外,更向思貝送贈名牌手袋,出盡方法打動芳心。

之後又指思貝由北角舊居搬到西貢獨立屋,又將胡鴻鈞降呢為朋友,事後思貝否認跟Sam關係,又稱前往西貢匡湖居只是到樂易玲家中慶祝。

日前有傳媒再爆蔡思貝新戀情,指蔡思貝主動相約靚仔導演張子丰,二人蜜遊大澳拍MV,蔡思貝更在社交平台高調晒合照,寫下曖昧說話,雙方隔空調情,完全沒有避忌。

蔡思貝早前完成《踩過界II》後,曾發布由她翻唱的國語歌《太陽》MV,作為終極彩蛋,而MV便是她年青導演張子丰操刀拍攝。

▲ 跟張子丰遊大澳。

主動出擊約才子

二人之後分別在IG上載MV,蔡思貝並發布當日在大澳拍攝時,由張子丰拍攝的自拍照,蔡思貝之後發表長文,指拍攝MV是二人同行,過程十分快樂。

而張子丰亦在社交平台回應,以英文寫上「The most beautiful thing happens exactly at the right moment, in the right place, with the right people」。

大意指:「最美麗的事情在最適合的時間發生,與對的人在對的地方。」

雙方曖昧互動,不少網民誤會她跟張子丰宣布戀情,惟至今二人未有再發言。

歌手出身的張子丰,大學畢業於加拿大皇后大學(主修電影,副修心理學),曾到美國洛杉磯的紐約電影學院進修演藝技巧。

張子丰回港曾任電影製作助理,曾參與《世紀戰疫》、《特務戇J》等荷里活製作,又曾執導其他歌手的MV。去年又有份演出《解決師》及《法政先峰4》等劇,多才多藝。

