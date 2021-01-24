【救救動物】兩隻大熊貓旅居美國動物園　疑遭虐待患皮膚病瘦骨如柴

▲ 兩隻大熊貓旅居美國動物園，疑遭虐待患皮膚病瘦骨如柴。

內地網上最近流傳，由中國借給美國動物園的2隻大熊貓「丫丫」和「樂樂」疑似遭受虐待，骨瘦如柴之外，更患上皮膚病和情緒病。事件引起網民關注，並呼籲中國應接回兩隻大熊貓。

近日內地網上陸續有相片流出，指由中國借出、現居美國田納西州孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的兩隻大熊貓疑似遭受虐待，顯得瘦骨嶙峋。其中雌性大熊貓「丫丫」被指出現刻板行為，不時沿着圍欄走動，並患上皮膚病。而雄性大熊貓「樂樂」亦傳出精神異常。

爆料網民聲稱，動物園方只讓牠們吃竹竿，不提供新鮮竹子，導致熊貓營養不良並患病。而飼養員亦不與熊貓互動，熊貓所居之地布滿糞便污水，居住環境惡劣。

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事件引起網民關注，有網友呼籲，中國應將兩隻大熊貓接回來。而涉事園方隨後回應，根據專家對兩隻熊貓的狀況評估，都顯示身體健康，沒有營養不良或其他醫學問題。園方在聲明中又指，丫丫一直以來有毛髮季節性稀疏的問題，與一般看來肥胖、毛茸茸的熊貓形象不同。

丫丫和樂樂是在2003年4月由中國租借給美國展出。負責租借熊貓的中國動物園協會表示，丫丫已22歲，屬老年，而牠的皮膚病不是一、兩天的事，所以狀態不好。協會表示經過了解後，指園方竹子沒有問題，量也足夠。至於居住環境方面，園方反饋沒有問題，而協會將持續和園方溝通。

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責任編輯：羅嘉欣