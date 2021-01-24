  • 18°C
香港時間 : 2021124日 (週日) 19:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員宣誓】公僕關注拒簽聲明影響離職福利　梁籌庭指當局指引欠清晰

政治 18:30 2021/01/24

分享：

熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，近日收到不少會員查詢，有關簽署或拒簽聲明會否影響離職安排。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局早前向現職18萬名公務員發指引，要求他們需4星期內訂立宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠特區。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，近日收到不少會員查詢，有關簽署或拒簽聲明會否影響離職安排。他指出，早前與公務員事務局局長聶德權開會時，對方曾表示若公務員拒簽聲明，必須離開政府，現時許多公務員關注若拒簽聲明，會否受被當局視為革職或強制退休而影響原有福利。他批評，當局在交代有關公務員拒簽聲明後果的指引上久清晰。

梁籌庭今在一個電台的節目上表示，對於年青人而言，現時加入政府的福利不多，吸引性不大，他們能「很自由地離開政府」，而坊間的僱主亦喜歡聘請中層以上的公務員，有關人士「無包袱、隨時可以走」，他認為，若然政府再諸加掣肘，會影響年青人加入政府行列。

梁籌庭強調，就算不需要宣誓，公務員都會盡忠職守，又指宣誓並不是問題，但當局要向公務員交出清晰指引，有關違反誓言的後果，由於許多公務員憂慮並關注，違反誓言會否涉及刑責。

民政事務局前局長藍鴻震認為，公務員可到私人身份評論政府政策，但不應利用公職身份批評政府。梁籌庭就指，公務員是否以「個人身份」對政策作評論，不是由其自身判斷，而是由政府判斷，舉例指就算公務員以父母身份對教育政策作批評，「最終都是走唔甩」，認為公務員將來發表言論要小心謹慎。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4d

記者：尹櫻霖

 

相關文章

郭偉強倡立法打擊假資訊　葉劉一度質疑發言是否恰當？
20:41 2021/01/21
郭偉強倡立法打擊假資訊　葉劉一度質疑發言是否恰當？
【致謝議案】張宇人倡課室裝閉路電視　廖長江促港府主動監察教師言行
16:19 2021/01/22
【致謝議案】張宇人倡課室裝閉路電視　廖長江促港府主動監察教師言行
歐洲議會通過香港相關決議案　港府斥內容偏頗、非反映事實
19:14 2021/01/22
歐洲議會通過香港相關決議案　港府斥內容偏頗、非反映事實
政治 港區國安法 聶德權 公務員事務局

最高瀏覽

【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
13:20 2021/01/23
【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
12:03 2021/01/23
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
17:53 2021/01/22
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】