【公務員宣誓】公僕關注拒簽聲明影響離職福利　梁籌庭指當局指引欠清晰

▲ 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，近日收到不少會員查詢，有關簽署或拒簽聲明會否影響離職安排。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局早前向現職18萬名公務員發指引，要求他們需4星期內訂立宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠特區。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，近日收到不少會員查詢，有關簽署或拒簽聲明會否影響離職安排。他指出，早前與公務員事務局局長聶德權開會時，對方曾表示若公務員拒簽聲明，必須離開政府，現時許多公務員關注若拒簽聲明，會否受被當局視為革職或強制退休而影響原有福利。他批評，當局在交代有關公務員拒簽聲明後果的指引上久清晰。

梁籌庭今在一個電台的節目上表示，對於年青人而言，現時加入政府的福利不多，吸引性不大，他們能「很自由地離開政府」，而坊間的僱主亦喜歡聘請中層以上的公務員，有關人士「無包袱、隨時可以走」，他認為，若然政府再諸加掣肘，會影響年青人加入政府行列。

梁籌庭強調，就算不需要宣誓，公務員都會盡忠職守，又指宣誓並不是問題，但當局要向公務員交出清晰指引，有關違反誓言的後果，由於許多公務員憂慮並關注，違反誓言會否涉及刑責。

民政事務局前局長藍鴻震認為，公務員可到私人身份評論政府政策，但不應利用公職身份批評政府。梁籌庭就指，公務員是否以「個人身份」對政策作評論，不是由其自身判斷，而是由政府判斷，舉例指就算公務員以父母身份對教育政策作批評，「最終都是走唔甩」，認為公務員將來發表言論要小心謹慎。

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記者：尹櫻霖