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警方新界南總區展開「犁庭掃穴」行動拘多人　涉違非法聚賭及違反限聚令等

社會 18:31 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

上週末警方一連2日展開代號「犁庭掃穴」行動並拘捕19人，涉及賭博或限聚令

警方新界南總區展開「犁庭掃穴」行動,打擊不法份子違法活動及巡查多間食肆,行動中拘捕19名男女,涉及非法聚賭或限聚令,同時發現有工廈改裝作派對房間。

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新界南總區特別職務隊高級督察周文軒表示,上週末警方一連2日展開代號「犁庭掃穴」行動,先後搜查約70間食肆、派對處所、娛樂場所和酒吧等地共拘捕19人,包括12男7女(19至83歲),涉及「非法聚賭」、「刑事毁壞」、「藏有攻擊性武器」等罪,檢獲3000元現金和賭具。另外36人涉嫌違限緊令,警方發出定額罰款通知書。

荃灣特別職務隊人員根據線報突擊搜查荃灣川龍街一間約600呎的藥材店閣樓,搗破一個非法賭場,並拘捕姓何(57歲)女負責人,另外她亦是該間店舖負責人,疑租用地舖作為掩飾賭檔。警方同時在賭場內拘捕12人(52至83歲),涉嫌「在賭博場所內賭博」,行動中檢獲5張電動麻雀枱和一副麻雀。

此外,警方在葵涌華星街一工業大廈內,發現其中一個單位分隔成6個細小派對房間,警方在6個房間內共拘捕24人,涉嫌違反限聚令遭票控。

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記者：曾秋文

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