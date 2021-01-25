【逆境自強】女強人創菇菌生意治療喪親之痛 重返學堂逐電影夢片場廁所都洗埋

▲ 2003年，Winnie因至愛的母親逝世而開展了家族的菇菌業務；而2020年也因著英國疫情嚴峻，封城又封城，而艱苦繼續其追逐的電影夢。

2003年沙士及2020年新冠肺炎，相信會在每一個人心中留下難以磨滅的回憶。人稱「Winnie the菇」的黃詩敏，2003年因著至愛的母親逝世而開展了家族的菇菌業務；而2020年也因著英國疫情嚴峻，封城又封城，而艱苦繼續其追逐的電影夢。「I would choose to look for the light instead of drowning myself into the darkness. （我會選擇尋找光明，而不是把自己沉溺於黑暗的深海中。）」這是Winnie一次又一次在逆境之中，自勉的說話。

沙士：走出喪母傷痛擴展家業賣菌

Winnie一直和母親的感情深厚，母親是她的精神支柱，遇疑難，她總會尋求母親的意見，而母親總可以給與答案。但2002年10月她母親過身，對她來說，仿如世界末日，她足足哭了一個月。「爸爸見狀就對我說：『不要在家裏喊啦，出來公司看看有甚麼可以做。』」

▲ 母親在Winnie心目中是個很了不起的人，每事問都總會有答案。（圖片：被訪者提供）

家族一直以「聯記號」之名做蒜頭出入口生意，但漸漸式微。那時候，有雲南野生菌的商機，於是11月她就去了雲南，結果2003年5月在汕頭開了第一間菁雲（J's Garden）野生食用菌專門店，而香港店，到了2006年才開幕。

在籌備開幕的時候，沙士的疫情已開始嚴峻，Winnie在汕頭還經常聞到煲醋的味道。「我記得當時要坐5個小時的巴士去汕頭，本來很多人乘搭的巴士，只得我一個人。」但Winnie就是那種你不做我做的人，2001年911事件，你不敢搭飛機她就偏會飛。

雖然舖頭是開了，但無做過生意、無零售經驗的Winnie，要面對許多的未知之數。「我覺得困難是我去到一個完全不認識的空間，對產品不熟悉、無餐飲經驗、無客戶關係。自己又唯美派，做慣大公司，包裝要是是正正，全部都是錢，最初預算的100萬很快就用完，自己得幾千蚊人工。」但Winnie覺得很多事情，如果想得太多憂慮太多，就不會去做，許多時候都是見步行步。

其實，不是因為要辭職照顧患病的母親，Winnie是著名售賣軟件公司SAP的Sales Director，年薪7位數字，一單生意也可以有幾十萬佣金。「我當年都幾寸，會揀客，一定要有贏面才做，不能爛尾。就算你找我老闆來施壓，我也不會賣帳。」為了不想浪費時間，Winnie甚至會向客戶推介其他競爭者的產品，也不會做壞招牌。

但自己做生意，角色變了，就好像風水輪流轉。

我記得03年尾，我在工展會有一個很小的攤位，我相信力不到不為財，無人緊張過你推自己的產品，所以我在攤位也落手落腳幫忙。有個以前認識在電腦公司做的後生仔，我們不算太熟，他在工展會認得我，見到他望住我的樣子很驚訝，我心忖他一定在想：「Winnie怎麼淪落到變成promoter啊？！」

不過，Winnie就是一個喜歡接受挑戰的人。「可能是性格使然，我不會長時間做同一樣東西，會給自己不同的挑戰，那才能體現到自己的存在價值。」

事實上，菁雲由最初零客人，被人質疑是否真正野生菌、國內的食材是否食得過，到後來每年都有雙位數字增長，貨品由十幾款增至幾百款，而且Winnie在餐飲業內都有一定的知名度，今天黑松露、桃膠這些食材廣泛使用，Winnie也應記一功。

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新冠肺炎：放下身段追逐電影夢

昔日Winnie是老闆，她的角色是叫人將她的想法去實行；但2017年她放下家族菇菌生意去英國讀有關電影的課程（如電影製作、編劇、財務預算等），翌年並入股拍檔的製作公司，雖然是股東，但卻無人會聽「她枝笛」，因為作為新仔，在片場最大權力是導演。「做生意，用logic；但電影是creative work，他們覺得最重要是拍得靚，我不是行內人，便要學習，其實好唔慣。」

像新冠肺炎下，英國經常封城，慣了做事有效率、multi-task的典型香港人Winnie，便提議每天都用10-20分鐘開個Zoom會，講下進度。「他們會說為何要開那麼多會？自己做自己的嘢，用WhatsApp溝通便可以啦！」但Winnie知道你以為我做，我以為你做，沒有白紙黑字去跟進，最後可能進度就這樣拖慢了。

就像以前她在SAP工作，與拍檔經過多年合作互相信任，不用多說，但現在雖然她已參與了幾條短片的拍攝，但每一個項目都是不同的組合，就好像聯合國般，有來自世界各地（如意大利、印度、法國、日本、瑞士）的工作人員。

我拍檔對我說，每一個製作都是這樣，你要有心理準備，你只要記住一件事，就是一定要完成。

她又試過拍了3日通宵，由早上6時工作到晚上10時，都只能叫外賣。「我年紀不少了，人生從來未試過咁勤力，連回家好好休息的時間都無，好大壓力。家裏亂七八糟，頂唔順，結果我花了5小時將間屋執好。」

在追夢的過程中，Winnie明白到電影不是一個容易的行業，由賣蹺到寫劇本、找導演、埋班，中間都可能有許多事情發生、許多未知數，而拍畢又不一定保證賺錢，與賣菌慢慢儲客情況很不同。「有前輩說過：喜歡投資電影的人，一定是對電影很有興趣，不然一定很喜歡賭錢。」因此對於電影人辛苦拍出來的片，她不會說是垃圾。

他們有毅力將電影完成，我們應該要讚揚電影人的堅持。

去年本來3月在英國開拍一部電影，但因為疫情取消了；Winnie 6月回港，8月回英，就這樣來來回回在英國住了7個月。「中間試過拍過1日短片，總共有15個人在一間大屋開工。我們規定所有人拍之前都要做一次檢測，驗一次要100鎊（港幣$1,060），但budget是無計算這在內，不過無辦法，我們都要俾錢他們去驗才放心。」

最厲害是Winnie在拍攝現場變身超級保姆，因為只有一個廁所，她要戴晒手套眼罩，經常在廁所噴灑消毒噴霧、抹門柄、清理垃圾；又要確保他們放飯時，一人一份飯盒（以前會叫到會自助餐），並且進食時保持距離。「我在香港的工人一定覺得，Winnie都有今日了，要自己清潔廁所。」

英國人戴口罩的意識不高，Winnie有個工作人員的口罩，霉到像張紙般，原來是戴了3日。「那時候英國的口罩要2鎊一個，我帶了10盒口罩去，要他們三、四小時就換一個。」

▲ 拍電影，Winnie經常要與不同國籍的工作人員合作，仿似聯合國。（圖片：被訪者提供）

縱使由低做起，也曾經質疑過這是否她想做的工作，但Winnie的心願是想拍一部自己的電影。

有人說當你拍了一部電影就會上癮，我還未知道，我現在只想拍一套好像《秋天的童話》、《摘星奇緣》的小品電影。

她知道自己還未有做導演的召叫，她只想做一個編劇製作人（writer producer）。她寫了一個劇本，但仍未滿意，希望今年內完成。「我會給自己多3年時間。」畢竟不年輕了，但仍然能追夢總是好的。

記者:何小雲