【新冠疫苗】本港下月開展疫苗接種　曾浩輝：如首輪接種不多或開放非高危人士打針

▲ 港府疫苗專家委員會成員曾浩輝認為，新冠病毒會否如流感般年年出現仍未可說準，惟相信未來亦難以斷尾。（林宇翔攝）

本港最快下月接種新冠疫苗，首輪將率先為院舍院友職員接種，其次為60歲以上及醫護等。港府疫苗專家委員會成員曾浩輝形容，預計接種率如同估算恒指般難，惟屆時如只得1、2成接種率，相信亦對疫情沒大影響；又指如首輪接種不多，可考慮提早開放予非高危群組接種。

他直言，新冠病毒會否如流感般年年出現仍未可說準，但此症隱形患者多，現時疫苗未知能否防止無症狀感染，相信未來全球新冠肺炎將難以斷尾。

本港最快下月有首批復星/德國BioNTech的新冠疫苗抵港，按衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會上周發表的暫擬共識建議，率先為院舍院友及職員接種，其次為醫療人員及60歲或以上人士等接種。港府今個月內完成接種籌備工作，並設18區社區接種中心。

衞生防護中心前總監、港府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝接受TOPick專訪時形容，接種中心選址已有眉目，地點會就近港鐵站，網上預約亦如換領身份證一樣，為攜同長者接種的年輕人士可一併到場接種，以方便市民。

他提到，接種計劃展開首1、2個月會集中為高風險群組接種，至於非高危者何時可接種，需視乎開展後的接種反應，或未需等3、4個月︰

如接種開頭個多月，發覺高危群組接種人數不多，名額不滿又有疫苗剩，便可考慮開放予其他非高危群組來打。

不過曾浩輝直言，如屆時接種率不高，只有10%至20%，預計不會對疫情有很重大影響；相反如接種率去到一定水平，相信對個案數目、整體流行病學的影響就會大︰

大型爆發機會大減，應不會有超巨型個案爆發，又或整體個案數目慢慢下跌。

曾續指，如接種率可達至群體免疫當然更好，新冠病毒就不能有效傳播，屆時或偶現零星個案，但不會出現失控爆發情況，坦言現時沒有公式說接種率多少，就可減多少傳擋，惟強調整體而言接種率愈高，對疫情愈有正面影響。

被問及如何評估日後接種率，曾浩輝形容此問題就等於要估算3年後恒生指數有幾多點，難以預計屆時接種率高或是低，

真的要開展後1、2個月，才較有把握說大概有多少人打針，現時叫我估恒生指3年後會怎樣，我真的無法估到。

他直言，新冠病毒會否如流感般年年出現仍未可說準，亦希望不用年年接種新冠疫苗，惟現時誰人也說不準；又指此症隱形患者多，至今仍未可掌握病毒如何轉變，只要全球疫情不斷尾，有受感染者走入本港都可觸發疫情，現時疫苗未知能否防止無症狀感染，相信此症可能不能如沙士般「斷尾」。

復星/BioNTech疫苗最快下月抵港，惟港府疫苗顧問專家委員會未審視挪威有長者接種該疫苗後死亡事件，曾浩輝以天秤論解釋目前見使用該疫苗是好處多於壞處，強調可為不宜接種群組設限。詳情請看【下一頁】

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記者：陳正怡、鄧凱文