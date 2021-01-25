【新冠疫苗】港府專家未審挪威事件倡用復星/BioNTech疫苗　曾浩輝：可為接種群組設限

▲ （林宇翔攝）

新冠疫苗被視為疫情曙光，不過其安全性亦備受關注，其中已被港府疫苗顧問專家委員會同意作緊急使用的復星/BioNTech疫苗最快下月抵港，惟「決定」未審視挪威有長者接種該疫苗後死亡事件。委會員成員曾浩輝以天秤論解釋目前見使用該疫苗是好處多於壞處，強調可為不宜接種群組設限。

衞生防護中心前總監、委會員成員曾浩輝透露，委會員開會時已討論過挪威事件，甚至其他國家有接種者出現面癱個案，不過仍認為適合引入本港基於兩點，第一是相關事件因果關係未經證實，「實情因果關係如何、有多少是關枝針事都仍在調查中」，強調會再向挪威及藥廠索取更多資料檢視清楚。

曾續指，第二是疫苗有效性已通過臨床研究，「醫學期刊全都刊登出來，不是未經證實，可能已經好大分別」，而美國、歐盟、加拿大、新加坡等已批准使用，「已打的針是數以千萬計」，未有國家叫停︰

可能將來個天秤轉了，風險多於利益，（香港）都會有機制去取消authorisation（授權）。

即使對復星疫苗開綠燈，曾亦強調挪威事件或帶來一點啟示，可為不宜接種群組設限，由衞生防護中心把關，「遲點或會有全盤表述，指此針有咩人不適合打，如老人家、有過敏性、孕婦或是哺乳中的女士」，但他指目前世界衞生組織亦未有明確指引，因為數據仍不足，須待專家再審視。

對於疫苗不利消息不斷傳出，或影響市民信心，曾浩輝直言屬預料之中，「尤其是這個世代資訊太發達」，但標準處理方法是當局盡快回應，「政府出statement好，或找專家講也好」，冀市民不要只側重副作用。

他提到，BioNTech疫苗保護率達95%，未有接種者感染機會，遠高於接種者20倍，「染疫之後不是個人，身邊的人都受很多影響，或你有慢性病不自知，都會受到好大影響。」不過曾最後補充不應妖魔化不打疫苗的人，「這始終是個人的選擇。」

截至本月16日，有29名逾75歲長者接種以mRNA技術研發的復星/BioNTech疫苗後死亡，當局稱檢視當中13個案後，相信該疫苗的常見副作用如發燒和嘔心，有可能令部分體弱長者死亡；惟在本港，委會員及衞生防護中心轄下科學委員會已拍板使用該款疫苗，料最快下月可開始接種。

曾浩輝形容，預計接種率如同估算恒指般難，惟如首輪接種不多，可考慮提早開放予非高危群組接種。詳情請看【下一頁】

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記者：鄧凱文