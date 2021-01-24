【佐敦封區】受限區域居民轟不便　食環署稱解封後即清潔洗街

▲ 佐敦受限區域的出入口，完成檢測呈陰性有手帶人士於傍晚出外，購買物資後返回封鎖區，進入前需展示手帶。（梁偉榮攝）

佐敦、油麻地「受限區域」圍封第2日，政府預計明日（25日）凌晨可解封。今晚6時後容許已接受檢測、擁有陰性結果及已佩帶手環居民，可以於上海街2個指定進出口，出入「受限區域」。有居民稱政府「封區」決定來得倉卒，生活感到不便。而食環署稱，因應政府將撤銷「受限區域」的限制與檢測宣告，署方會加強「受限區域」街道的清潔工作，進行深層清潔消毒。

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食環署發言人說，這兩天，署方會在「受限區域」範圍提供垃圾收集、凌晨清洗街道及24小時值勤公廁服務。在相關宣告正式撤銷後，食環署明日凌晨起，清洗這批街道。此外會在上午六時至九時，與檔戶一起進行深層清潔消毒，期間食環署會在油麻地街市，以及新填地街熟食小販市場的公用地方及設施，進行深層清潔消毒工作，並會在有關街市及小販市場外圍及附近街道，以及新填地街和廟街小販排檔區進行特別清洗行動。

署方感謝街巿、小販市場及小販排檔區商販積極配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後，明日上午9時重開這批設施。

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責任編輯：吳卓峰