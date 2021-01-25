【童書開倉】新雅文化童書開倉低至每本20元 趣緻口罩MR. MEN LITTLE MISS優惠價發售

▲ 新雅文化由即日起至1月31日舉行童書開倉，中英文圖書每本低至20元。（書店提供）

新冠疫情第四波依然反覆，全港學生尚未能全面恢復面授課，留家抗疫兼上網課，對孩子來說，少了校園生活與跟同學交流，日子的確太平淡了，加上農曆新年將至，家長又要為子女安排在家活動而感到煩惱，現在既不能行萬里路，就不如先讀萬卷書，為日後能走更遠的路做好準備。

▲ 大熱暢銷書《屁屁偵探》系列以65折發售。（書店提供）

新雅文化由即日起至1月31日舉行童書開倉，中英文圖書每本低至20元，而即將開始的「新雅文化·新年喜閱新目標」書店促銷（由1月28日至2月17日舉行）也如箭在弦，兩個開倉活動，都為家長提供好選擇，以滿足小朋友留家閱讀的需要。

1.新雅文化童書開倉

優惠包括：全場中英文圖書低至$20/本，買5送1；並設多個優惠專區，包括$100/8本、5折、65折。

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除了新雅山邊精選圖書，更有美國著名童書出版社Scholastic的英文圖書及多間著名台灣出版社，如：小魯、小天下、遠流出版等圖書發售，當中包括大熱暢銷書《屁屁偵探》系列及《哆啦A夢科學任意門》系列現以65折發售。

另外，本地原創幼兒月刊《小跳豆》、台灣雜誌《未來雜誌》及英文雜誌《Highlights》、《High Five》都各有不同優惠。現場更有「Maskology 口罩．學x MR. MEN LITTLE MISS」《奇‧妙系列》口罩以優惠價發售！

▲ 趣緻口罩優惠價發售。（書店提供）

新雅文化童書開倉詳情

日期：2021年1月23日至31日

時間：上午10時至晚上7時半（1月31日營業至下午4時）

地點：香港灣仔莊士敦道30號天地圖書一樓

（灣仔港鐵站A3出口，步行約5分鐘）

2.「新雅文化·新年喜閱新目標」書店促銷

新一年是讓孩子訂立新目標的好時機，新雅文化希望透過閱讀可幫助孩子培養良好品格和習慣，讓孩子成為一個更好的自己。有見及此，新雅文化即將舉辦農曆新年書店促銷，參展圖書以兒童節日及健康成長相關的圖書為主。

促銷優惠包括：新雅指定圖書88折、精選圖書75折。

「新雅文化·新年喜閱新目標」書店促銷詳情

日期：2021年1月28日至2月17日

銷售點：全線三聯書店、中華書局 (中央館、機場分局除外)、商務印書館 (大學店、Passage除外)及一本My Book One

編輯：葉翠華