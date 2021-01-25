【新冠肺炎】新增11間食肆曾有確診者到訪　6間位於油尖旺區包括勝利超級魚丸、百誠大廈麥當勞

▲ 新增11間食肆曾有確診者到訪，6間位於油尖旺區。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨（24日）新增76宗確診個案，包括4宗輸入個案、72宗本地個案，其中有27宗涉源頭不明感染，累計共10,086宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增11間食肆曾有確診人士到訪，當中6間位於油尖旺區。

根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 碧街27號 勝利超級魚丸 （19/01/2021 9777, 9778, 9931）

九龍城 壹號名薈 美心 MX （19/01/2021 9685, 9977）

荃灣 荃灣廣場 圍威喂 （20/01/2021 9972）

九龍城 真善美村至真樓 麥當勞 （21/01/2021 9977）

油尖旺 百誠大廈 麥當勞 （21/01/2021 10040）

油尖旺 凱豪商業中心 譚仔雲南米線 （21/01/2021 10040）

中西區 無限極廣場 米線陣 （21/01/2021 10064）

油尖旺 厚福街10 號 鉄火堂 （21/01/2021 10056）

油尖旺 海富商場 譚仔雲南米線 （22/01/2021 10064）

油尖旺 奧海城2期 羅麥記 （23/01/2021 10064）

葵青 長康邨 龍門點心廚房 （23/01/2021 10042）

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責任編輯：羅嘉欣