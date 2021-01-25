【Chill Club】ViuTV再有新搞作繼續追擊TVB　宣布4月舉行樂壇頒獎禮

▲ ViuTV再有新搞作繼續追擊TVB，宣佈四月舉行樂壇頒獎禮。

ViuTV於昨晚（1月24日）播出的音樂節目《Chill Club》中宣布，即將於今年4月舉辦香港樂壇第5個頒獎典禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，頒獎禮內，將設有年度推介歌曲、年度推介男、女歌手，以及組合和新人獎等，詳情將於稍後公佈。

被視為「大台」的TVB近年遇著新掘起的ViuTV後勢力大減，近期連番變陣望扭轉局勢挽回收視，上周剛宣布召曾志偉及王祖藍回巢並任高層，重點重整綜藝節目部門。

此時，ViuTV又有新搞作，似乎香港的電視業將有新一場龍爭虎鬥 。

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▲ ViuTV昨晚於節目中宣佈即將舉行樂壇頒獎禮。（節目截圖）

ViuTV辦樂壇頒獎禮

ViuTV於昨晚播出的音樂節目《Chill Club》中，由元老主持人駱振偉宣布，ViuTV於今年4月將會舉行樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》。

該頒獎禮統計由去年5月31日至今年2月28日，各歌手於「Chill Cub推介榜」上的成績，再頒發年度推介歌曲、年度推介男歌手、年度推介女歌手、年度推介組合、年度推介新人等獎項，而更多的詳情將於稍後再作公布。

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▲ 除了元老級主持，另外亦有不少客席歌手主持人。（instagram圖片）

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ViuTV表示不偏幫「親生仔」

音樂節目《Chill Club》自2019年底開播至今已1年多，已推出到第5季，除元老主持人駱震偉外，還有不少唱得之人如湯寶如、彭家麗、羅敏莊、趙學而等擔任過嘉賓，亦有客席歌手主持如林二汶、盧巧音、小肥、陳蕾、Rubberband的6號等。

其實早於去年5月、節目準備推出第三季之時，ViuTV製作部副總裁金廣誠宣布節目增設《Chill Club推介榜》，同時亦表示有意辦第5個香港年度樂壇頒獎禮，目的是希望可讓歌手聚首一堂，並強調節目組機制透明，亦不會偏幫「親生仔」MIRROR及ERROR。

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勁歌金曲成小圈子選舉

事實TVB舉行多年的《勁歌金曲頒獎典禮》聲勢已大不如前，眼看剛舉辦完的2020年度頒獎禮中，得獎者大部份都是無綫親生仔、星夢歌手，勁歌頒獎禮已被視為「小圈子選舉」，公信力大受質疑。

相反《Chill Club》則能集齊香港各間唱片公司的歌手，不論主流或小眾。看來曾志偉與王祖藍籌備各綜藝節目中，要包括開始籌劃改革《勁歌金曲頒獎典禮》的對策。

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