【燕雲台劇透】第15至19集劇情預告　蒲哥死前向明扆懺悔

▲ 《燕雲台》

由佘詩曼、竇驍、唐嫣、經超、譚凱、劉奕君等主演的《燕雲台》，第19集講到思溫遇害，明扆下令瞞著燕燕，喜哥卻慫恿太妃闖宮，結果受到重懲。得知思溫死訊，德讓快馬加鞭趕回上京。

第20集（25/1）

德讓在靈堂與燕燕相遇，誓言要揪出真兇，調查下發現刺客中混入海東青組織，認為思溫死因蹊蹺，是被內鬼蓄意謀害。

明扆身體每況愈下，有意找人攝政，喜隱覺得攝政王非自己莫屬，便著手拉攏高勳和女里，企圖擴大勢力。

第21集（26/1）

明扆宣佈今後由燕燕攝政，喜隱深深不忿。

女里和高勳報稱抓到刺殺思溫的主謀，蕭家三姐妹決定射鬼箭手刃殺父仇人，喜隱在射台設陷阱埋伏燕燕，燕燕最後一刻被烏骨裏拉住；明扆在燕燕勸說下同意召罨撒葛回京牽制喜隱。

第22集（27/1）

罨撒葛回上京，明扆表示將來會把皇位還給他，並封他為皇太叔，罨撒葛交出半數兵馬，知明扆借自己牽制喜隱，另有謀劃。

燕燕誕下小皇子，喜隱派人加害小皇子，幸而無恙。明扆病倒，燕燕謝絕罨撒葛夫婦和敵烈夫婦探望。

第23集（28/1）

德讓獻策應對喜隱，朝堂上燕燕假意讓出攝政權給反對她臨朝的喜隱，罨撒葛要除去喜隱。

女里查出是喜隱的人加害小皇子，德讓查出刺殺思溫的主使是喜隱，喜隱被禁足，將被流放，向烏骨裏否認刺殺思溫，烏骨裏求德讓幫忙。

第24集（29/1）

德讓與喜隱對質後查出是罨撒葛在背後引導。

罨撒葛因胡輦懷孕而立刻動手，在上京散播德讓與燕燕有私情的謠言，明扆向匡嗣暗示，匡嗣叫夫人勸德讓成親。

德讓向明扆與燕燕分析一切是罨撒葛透過粘木袞在上京施的連環計。

第25、26集（30/1）

李思向德讓表白被拒，仍挺身而出當眾透露與德讓有婚約來助他破解謠言，二人成婚。

蒲哥下藥令小皇子發熱，罨撒葛提議請薩滿祈福，胡輦發現原來是罨撒葛加害小皇子，推倒法壇令帳篷起火，罨撒葛等人密謀在家宴上行動。

蒲哥死前向明扆懺悔以前受罨撒葛要脅換掉他的藥。

胡輦逃跑失敗，見安熙被殺而摔倒流產。

家宴上，只沒殺死獻毒酒的安只，罨撒葛等人謀反陷入苦戰，罨撒葛見到沒去幽州的德讓出現，明扆和燕燕沒中毒，方知這是一個局…