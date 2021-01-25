【新冠肺炎】消息：今日新增逾70宗確診個案　麗港城5座E室須撤離

▲ 消息指新增逾70宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情反覆，消息稱今日（25日）新增逾70宗確診個案，累計逾10,156宗病例，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

港大微生物學系講座教授袁國勇今早已到麗港城，商討第5座及麗港城對應方案同埋視察城內環境。翻查資料，由本月18日至今，麗港城5座一周內已錄得9宗確診個案，袁國勇視察後指出其中E室疑有垂直傳播，有需要撤走所有E室住戶。詳情即看：【下一頁】

昨日（24日）新增76宗確診個案，包括4宗輸入個案、72宗本地個案，35男41女，年齡介乎1至90歲，其中有27宗涉源頭不明感染，累計共10,086宗病例。本地個案有23宗於油尖旺區內檢出，包括11宗於強制檢測區內，12宗在檢測區外；另外6宗於深水埗區檢出，包括4宗於強制檢測內；亦有近60宗初步確診。

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油麻地「受限區域」至今共化驗約7,000個樣本，並找出12宗確診個案，包括1戶一家三口和1戶一家兩口，另外7宗則屬獨立個案。詳情即看：【下一頁】

佐敦白加士街金威廣場至今有10名居民染疫，涉及5個單位，當局為該大廈進行環境樣本化驗，共取27個樣本，其中8個對新冠病毒呈陽性。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指，再有3幢大廈須強制檢測，包括觀塘安達邨智達樓、太古城寧安閣以及南昌街84號，詳情即看：【下一頁】

醫管局指，新界東設施管理部一文員在1月22日出現發燒及腹瀉，翌日到屯門醫院求診，及後轉往急症室及接受新冠肺炎檢測，檢測結果呈初步陽性。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜

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