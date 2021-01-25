【佐敦封區】政府指約110人強檢限期前未有檢測　會追查473戶無回應單位

▲ 政府上周六（23日）在油麻地、佐敦檢測區劃出「受限區域」，並於今晨（25日）3時半後完全解封。

新冠肺炎疫情持續，政府上周六（23日）在油麻地、佐敦檢測區劃出「受限區域」，並於今晨（25日）3時半後完全解封。政府指，約7,000名居民接受檢測，發現13宗確診個案，並進行了共3,650戶家訪，其中有約473戶在過程中沒有任何人應門，會採取措施跟進和追查區內沒有回應的單位。經逐家逐戶跟進後，發現約有110人在上周六晚強制檢測時限前未有檢測，並立即安排檢測。

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政府指，明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡。在疫情陰霾下，區內的商店生意大受打擊，商業活動停頓，居民生計亦受到影響。政府希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。

行動中，政府動員16個部門超過3,000名人員，包括1,600名紀律部隊人員，並本着「以人為本」的態度落實這次強制檢測，為受檢人士提供了多種食物取用，包括6,500個食物包（內含即食麵、意大利粉、罐頭食品等）、13,000個杯麵、9,100包湯包（雞或豬）、約15,600個生果、9,000個蛋糕、9,000包荳奶、8,000罐易揭式罐頭火腿豬肉或吞拿魚、4,000罐罐頭粟米、2,000包即食麵及6 500包麵包，以確保受檢人士三餐安排。政府亦為受檢人士提供一盒口罩和一些清潔用品、搓手液等，協助受檢人士抗疫。

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責任編輯：陳子謙