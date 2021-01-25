【國際學校】香港凱莉山學校今秋開設IGCSE課程 中三或9年級學生可申請入讀

▲ 香港凱莉山學校今秋開設IGCSE課程。

來自英國百年貴族學府的香港凱莉山學校 (Mount Kelly School Hong Kong) ，將於今年2021-2022新學年開設英國IGCSE課程 (相等於本地傳統學校中四及中五)。而為了確保所有學生在學習時，不會受制於他們的英語水平，香港凱莉山學校特別向有需要的學生提供英語提升(EAL)輔助導修課，協助他們吸收英語教授的學科。

2021-2022新學年開設 10年級IGCSE課程

香港凱莉山學校獲取教育局牌照可於2021-2022年開辦10年級及11年級，接受校內或別校讀畢9年級或中三的學生申請入讀。同時，學校今年成功通過英國劍橋大學國際考評部的評核，在師資、教材、教授課程能力及學校設施等等各方面達標並予以肯定，因此獲認可推出IGCSE課程。

IGCSE課程，是英國國家課程一部份。IGCSE課程分為側重創意科目以及創意兼學術科目兩大主流，以切合學生的能力及興趣。考試成績獲英國、本地以及海外學院認可，學生考獲IGCSE合格後，可選擇前往英國凱莉山以及其他英國學院升讀A Level 課程。

對於非英語為母語的學生從傳統學校轉讀國際學校，除了要適應學校的教學方式外，更要掌握全以英語學習的所有學科，他們可能感到吃力因而影響學習進度，而10年級及11年級的學生要面對專科，學習更複雜艱深。

凱莉山按學生需要提供增進英語水平的小班導修課，給予個人化及針對性、加強聽說讀寫的綜合訓練，藉此協助他們吸收英語教授的學科，重拾學習自信。

按年級及學習需要優化EAL導修課

對於七年級或以上的學生，學校除提供原有的獨立強化英語課堂外，更會為多個專科如地理、歷史及科學等提供強化的專科英語課堂，令他們易於掌握當中的專有名詞及複雜概念。學校會為EAL學生作校內評核，並沿用學校的小班教學理念，每班EAL不多於8人上課。

香港凱莉山學校將會在1月30日舉行網上簡介會，以加強家長的了解。

責任編輯：王明芳