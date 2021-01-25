【恐怖虐兒】16個月大女嬰遭虐死骨折腸胃爆裂　電視台揭3次舉發無法阻止無情養父母

▲ 16個月大女嬰遭虐死骨折腸胃爆裂，電視台揭3次舉發無法阻止無情養父母虐死女嬰。

韓國發生一宗震驚社會的養父母虐兒案，有韓媒體揭發16個月大女嬰「鄭仁」（정인，音譯）涉嫌被養父母虐死，經檢查後發現全身骨折、腸胃爆裂及腹腔充滿積血，引起大眾憤怒。日前，韓媒再次公開更多鄭仁死亡案件的內容，訪問曾舉發張姓養父母的幼稚園老師、醫生及朋友，揭示3次舉發未能阻止養父母停止虐待鄭仁，最後她更被虐待致死。

16個月大女嬰「鄭仁」（정인，音譯）原本在7個月大時被張姓養父母領養，及後身體多處有不明瘀傷及骨折，最終在去年10月被發現腹腔充滿積血、內臟破裂及全身多處骨折，甚至「胰腺」破裂，經過3次搶救，但心臟仍停止，最終不幸離世。

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幼稚園老師曾舉發養父母無果

綜合南韓媒體報道，南韓SBS電視台節目《想知道真相》本月23日再次調查有關年僅16個月的可愛女嬰鄭仁被養父母虐待致死一案。電視台訪問第一次舉發養父母的幼稚園老師，當時是去年3月，鄭仁剛開始上幼稚園，及後老師發現她的身上有多處不明瘀傷，並在5月25日舉發養父母有虐兒的嫌疑，惟警方卻表示沒有。老師曾向養父解釋鄭仁的身體狀況轉差，更見證養父在鄭仁離世前一天到學校接其放學，但夫婦二人沒有立刻將鄭仁送到醫院治療。

養父將鄭仁獨關在車上 朋友舉發虐兒

而第二次舉發張姓養父母虐兒的是其朋友，其朋友指在去年夏天，她經過街上時看見鄭仁被關在車上而報警。後來她發現張姓養父母及其親生女兒在美術學院附近，而鄭仁則獨關在車上近30分鐘。之後，張姓養母接受警方調查後感到憤怒，更聲稱認識警局內的警員，要反告舉發者誣告。

另外，電視台訪問認識養父母的熟人，他表示看見張姓養母照顧親生女兒後曾勸說不要領養小孩。惟養母表示其女兒想要一位妹妹，便幫她領養一位妹妹。養父被控虐兒及疏忽照顧罪名，他曾委屈表示不知太太虐待鄭仁。但有熟人否定其說法，指曾在咖啡室看見養父及其親生女兒，惟不見鄭仁。當時養父聲稱鄭仁在車上睡覺，

但他在咖啡室逗留超過1個半小時以上，他都沒有去看過鄭仁。

另有人曾看過養母怒罵鄭仁時，養父只帶著親生女兒離開。

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兒科醫生曾要求分開養父母及鄭仁

第3次舉發是最後一次拯救鄭仁的機會，一名兒科醫生自去年5月對鄭仁的檢查後，便堅決主張控訴其養父母虐待兒童，

曾向警方要求分開養父母及鄭仁，但是最後還是沒有將他們分開，她突然就死了。

儘管兒科醫生曾要求警方及兒童保護機構關注鄭仁事件，及認為有分開養父母及鄭仁的必要，但兒童保護機構及警察均沒有任何行動。

養母懺悔反省：應該是我要死掉

電視台自本月2日播出節目後，張姓養父母隨即被捕，檢查官控告張姓養母謀殺罪，其養父則被控虐兒及疏忽照顧罪名。養母曾寫下反省文，指她以教育為藉口向鄭仁發脾氣，

如果可以回到過去，我不會對她動手，也不會對她生氣。我不應該在她不舒服時還把她丟在家裡，還用藤條抽打地板嚇她。她死的那天我不知道我為甚麼這麼煩躁，打了她還把她舉起來搖晃，應該是我要死掉她要活著。

警方對調查不力致歉

對於3度有人舉報虐兒案警方卻未有徹查，南韓警察廳長金昌龍曾於1月6日召開記者會，鄭重地向國民道歉，承認在案件發生初期的應對措施不足及調查不力，指已將負責案件的警察署署長停職，而全個楊川區警察署亦正接受監察。

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責任編輯：王明芳