【缺德街坊】柴灣屋邨驚見「臘肉樹」　街坊無奈：民間裝置藝術

▲ 柴灣屋邨驚見「臘肉樹」，街坊笑言是「民間裝置藝術」。

疫情下，市民都較以往注重衛生，不過近日就有多區市民發現有人於公眾地方曬臘肉、臘腸，行為缺乏公德心。近日有柴灣街坊發現有人在樹上晾曬多條臘肉，外觀猶如許願樹，笑言是民間「裝置藝術」。

該名柴灣街坊於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文並分享相片，指在屋邨發現一棵「臘肉樹」，笑言是「屋邨新特色，民間裝置藝術」。從圖片可見，有人用衣架將至少9條臘肉晾掛在樹上，而該棵「臘肉樹」，位於邨的休憩處，樹下更有街坊乘涼。

貼文引起街坊熱議，不少網民認為此舉缺乏公德心，且會帶來衛生問題，「唔係好衛生！有烏蠅、雀屎！」、「呢啲時勢仲敢咁掛，勇者」、「依家有疫情喎，仲將啲肉咁樣曬！」。

亦有網民笑言該棵「臘肉樹」外觀猶如許願樹，「以為係豬籠草」、「仲以為邊個掛啲油炸鬼上樹」、「希望街坊每人去拎條」。

多區有人於公眾地方曬臘肉

早前亦有將軍澳街坊在網上抱怨，指有人於公眾地方風乾曬臘肉，批評不衛生之餘，亦影響市容。點擊下圖即睇：

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責任編輯：羅嘉欣