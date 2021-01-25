【貪玩惹禍】3歲男童貪玩用繩套頸變「上吊」　6歲姊及時抱起救一命

▲ 內地一名3歲男童貪玩用繩套頸變「上吊」，幸得姊姊及時抱起救回一命。

幼童獨自玩耍時易生意外，日前內地海南省東方市一名3歲男童，在家中庭院玩耍時，貪玩將鐵閘上的繩索套在頸部，怎料腳下圓筒突然滑走，令男童猶如「上吊」。他痛苦掙扎並叫喊，6歲姊姊聽到後及時將他抱起，救回一命。

綜合內地媒體報導，事件發生在上週五（22日），當時母親正在煮飯，3名小孩各自玩耍。從男童家中的閉路電視影片可見，3歲男童將大圓筒推至鐵閘再踏上去，接着將繩索套在頸部。此時他突然踏空，圓筒滑走，令他呈現「上吊」的狀態。

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男童雙腳懸空，激烈掙扎卻無法掙脫繩索，只能用餘力叫喊。過了大約一分鐘，男童6歲姊姊跑來查看，驚見弟弟的狀況，趕緊把他抱起，再大叫母親過來。男童被抱下來時陷入昏迷，隨後送院治理。經治療之後已脫離危險，並無大礙。

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責任編輯：王明芳