【尋找家香味】陳貝兒赴坪洲探御用外國人易宇航　Julian隻身來港發展感無悔

▲ 易宇航接受陳貝兒訪問分享來港11年的經歷。

由陳貝兒、林溥來（Patrick Sir）主持的TVB新節目《尋找家香味》在昨晚（1月24日）首播，最新一集邀得易宇航跟大家分享他來港追夢的故事。

主持陳貝兒赴坪洲探望來自德國的易宇航，並大談他來港11年的經歷。TVB「御用外國人」易宇航由祖父輩起世代行醫，不過他未有承父業，喜歡演戲的易宇航決心來香港追逐演藝夢。

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易宇航世代行醫

來自德國慕尼黑的易宇航，由祖父起家人都行醫，家族更於當地成立了家族醫院。不過易宇航未有繼承醫生爸爸的事業，愛上演戲的他努力發展演藝事業。易宇航表示：「爸爸很好，他很明白。」

易宇航回憶，自13歲開始已在爸爸的醫院內工作：「協助護士和醫生，並已能預料之後的生活。」在2006年，當時19歲的易宇航離開德國來港讀大學，還極速融入這裡的生活。

談到其廣東話說得很好，易宇航笑言：「在男生宿舍學中文更快，需要多說才說得好。但如果看書，睇的與說的不同，每次也帶著筆記本去幫助學習。」熱愛香港的文化的他說：「最愛到茶記用餐，最愛鹹蛋肉餅飯，很喜歡吃鳳爪。」

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談到德國與香港的文化差異，易宇航說：「在德國，一天做一件事，你可以放鬆，但在香港卻不是，每天有十件不同的事一定要做，很多不同的事都混在一起。其實我喜歡這樣，地方細小卻生活便利。」

他選擇了留港發展：「快樂源於敢於追夢，這裡（香港）的生活很刺激。」

現在居於坪洲已3年的易宇航閒時在家中種植、下廚，重拾德國的鄉間情懷，他分享其目標：「覺得香港很有故事，我的人生目標就在這裡。很想拍德國和香港的合拍片，覺得自己可以去當一道橋樑。」

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