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【哥斯拉大戰金剛】電影兩大經典怪獸香港開戰　小栗旬首次參演荷里活電影【有片】

娛樂 11:28 2021/01/25

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

華納怪獸電影《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）在今日（1月25日）於網上公開首個預告片。從預告所見，哥斯拉與金剛在香港開戰，打爆建築物。

哥斯拉殺入香港。

在《哥斯拉大戰金剛》今次的預告片內，除哥斯拉及金剛外，並見演員阿歷山大沙格（Alexander Skarsgård）、Millie Bobby Brown，以及日本男星小栗旬等出現，這次亦是他首次參演荷里活影片。

《哥斯拉大戰金剛》將於3月在戲院及網上收費平台齊推出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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