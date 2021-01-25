【哥斯拉大戰金剛】電影兩大經典怪獸香港開戰 小栗旬首次參演荷里活電影【有片】 娛樂 11:28 2021/01/25 分享： 熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 華納怪獸電影《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）在今日（1月25日）於網上公開首個預告片。從預告所見，哥斯拉與金剛在香港開戰，打爆建築物。 ▲ 哥斯拉殺入香港。 在《哥斯拉大戰金剛》今次的預告片內，除哥斯拉及金剛外，並見演員阿歷山大沙格（Alexander Skarsgård）、Millie Bobby Brown，以及日本男星小栗旬等出現，這次亦是他首次參演荷里活影片。 《哥斯拉大戰金剛》將於3月在戲院及網上收費平台齊推出。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【Netflix電影】Netflix2021年將推70部新片 里安納度+姬嘉鐸+The Rock列陣【有片】 15:16 2021/01/14 【Netflix電影】Netflix2021年將推70部新片 里安納度+姬嘉鐸+The Rock列陣【有片】 【Netflix劇集】網漫改編人氣韓劇《Sweet Home》 人類慾望激變怪物特效大公開【有片】 13:48 2020/12/24 【Netflix劇集】網漫改編人氣韓劇《Sweet Home》 人類慾望激變怪物特效大公開【有片】 【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計 憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】 00:02 2020/09/18 【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計 憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】 荷里活 電影 動作片 科幻片 HBO Max