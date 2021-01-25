【哥斯拉大戰金剛】電影兩大經典怪獸香港開戰　小栗旬首次參演荷里活電影【有片】

華納怪獸電影《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）在今日（1月25日）於網上公開首個預告片。從預告所見，哥斯拉與金剛在香港開戰，打爆建築物。

▲ 哥斯拉殺入香港。

在《哥斯拉大戰金剛》今次的預告片內，除哥斯拉及金剛外，並見演員阿歷山大沙格（Alexander Skarsgård）、Millie Bobby Brown，以及日本男星小栗旬等出現，這次亦是他首次參演荷里活影片。

《哥斯拉大戰金剛》將於3月在戲院及網上收費平台齊推出。