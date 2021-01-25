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【凍齡靚媽】歐倩怡籲勿盲信減肥偏方　分享做運動+飲食保童顏心得

娛樂 11:50 2021/01/25

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

歐倩怡勤做運動。

現年41歲正攻讀運動營養學碩士的歐倩怡（Cindy），由藝人轉型成營養學家。而熱愛運動的歐倩怡配合飲食一直維持Fit爆身材。已為一孩之母的歐倩怡不時在個人社交媒體分享到健身房、瑜珈、跑步等運動的照片，從近照可見身穿粉紅色運動內衣的Cindy瘦到見肋骨。

【好學媽媽】會考5分發奮進修成營養學家　歐倩怡不做虎媽身教子女學海無涯

歐倩怡任何角度也可見肋骨。（IG圖片）

歐倩怡分享修身心得

歐倩怡在IG限時動態時也為自己的照片配文：「是否太瘦了？點影相都好，肋骨出晒嚟。」

Cindy亦從不吝嗇自己的運動心得，她曾在IG分享睡眠質素差的解決方法：「我會提議大家做運動！做運動是有效提升血清素的方法！血清素 (serotonin) 除了提升我們的專注力外，它也是製造退黑激素（melatonin） 的先驅（precursor）。退黑激素可以幫助我們容易入睡及提升睡眠質素。」

非常詳盡地分享專業修身意見。

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【好學靚媽】歐倩怡修營養學將知識用於家庭　分享發育期孩子吸收鈣質鐵質餐單

勿盲目全戒澱粉

其實歐倩怡曾用曾方法修身，她過去為上鏡好看想快速減肥而戒吃所有碳水化合物，雖然快速見成果卻由此導致心律不正，事後她一直引以為鑑警惕自己。

歐倩怡與郭晉安。（IG圖片）

當她逐漸攝取碳水化合物，身體也快速反彈，足足重多了20磅，比之前更胖。每當別人詢問自己減肥的方法，Cindy都會分享自己失敗的經驗，希望大家不要步她後塵。

在修讀過營養學後，Cindy悟出一套減肥心得，她認為有運動，少食多餐、控制飲酒量，要維持平穩的血糖水平，不會製造過多脂肪，便能逐漸減重。一下子大減食量，減得急速，皮膚會鬆弛，像吹脹的氣球突然漏氣。

一家四口。（IG圖片）

同場加映：糖妹訪問

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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