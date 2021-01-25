【挽救孩子】女校長最反對女學生當全職太太 以知識擺脫貧窮創造不一樣的命運

▲ 女校長最反對女學生當全職太太，以知識擺脫貧窮創造不一樣的命運。

內地一位女生大學畢業後，某年回到位於偏僻山區的中學母校，打算捐助一點金錢，幫補母校繼續推行免費教育，讓來自貧困家庭的師弟妹得以無憂地完成學習。

甫見舊生回校探訪，其母校女校長喜不自勝，但得悉此舊生的近況後，校長忽然板起臉，拒絕她的捐款，更訓斥她一頓。

「她的金錢屬於不法之財？」「她是被人包養的小情婦？」

非也。該名舊生是一位平凡的家庭主婦，在家帶孩子，原來這正是令校長不快的一回事。

女校長直認：「我最反對我的學生當全職太太。」

這位女生的母校是全國第一所免費女子高中，學生來自貧困山區，知識基礎較差。即使面對辦學資源異常緊絀，校長堅持不收任何學費，讓更多窮孩子可以上學，有機會走出大山，到城市上大學。

校長的辦學理念是：「挽救一個孩子，拯救三代人！」所謂的挽救，就是以知識擺脫貧窮，覓得理想職業，改善家人甚至往後幾代人的生計，創造不一樣的命運。

校長也有盼望。她自己放棄舒適的生活，往偏遠山區跑，勞心勞力辦學，傾盡全力幫助許多女孩實現上學的夢想。她渴望學生們學有所成後，以知識在職場上回饋社會，為自己也為國家創造更美好的將來。

除了父母和家人，我們從小接觸得最多的便是老師和校長，他們的言教和身教，足以改寫學生的一生。

學生從校長和老師身上學習知識，更學習品德。正因影響深遠，社會不但要求「師之嚴」，更要專業，最起碼老師要以身作則，教懂學生何謂尊師重道，並培育他們正面感恩地回饋社會，建設國家。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「恩師何處尋」