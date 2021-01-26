【停止面授】深夜12點接到老師來電追兒子功課 港媽：老師改作業改到不知時日過

▲ 老師12點追學生功課。

今年因疫症無得拜年，今個農曆春節假期的晚上，可能是老師們最珍惜的日子，終於可暫時不用晚晚追班衰仔包、衰女包的功課，更不用提醒家長，記得學生做完功課是需要上載。無錯，不少人以為網課，老師對住熒光幕講課，甚至在家工作，一定清閒、輕鬆得多，甚至一定偷懶吧。我都可以肯定講，「若是盡責老師，網課比面授更辛苦。」

由於一段長時間復課無期，2021年元旦後，大部分學校開始學生要求上傳功課，老師每日檢查學生功課以了解學生是否跟得上教學進度。一般都是學生在家做功課，拍照再上傳至指定網站，每天指定時間前必須完成。

這個時候，老師的傳統智慧「學生一人一份功課，老師一個人就要改幾十份功課」簡單的數學題一計，現在有些老師要任教兩個科目，還要教幾個班，平均每班30人，這位老師每日收過百份功課，就算超級老師3分鐘睇一份功課，改100份功課，不飲水不休息，都要5小時。

我前排聽到個媽媽分享，其兒子的班主任對學生相當「上心」，某天晚上接近12點接到老師的電話，原來阿仔忘記上傳功課，老師打電話來追功課。晚上12點接到老師的電話，令媽媽大感愕然，除了責怪兒子粗心大意外，她跟老師傾談中得知老師批改功課改到不知時間，統計後發現學生欠交立即追，「老師真的相當盡責啊！」

各位家長聽完這位老師的典型疫情停止面授的日常，單單是改功課部分，未計花心機準備有趣、生動的方法，引起學生上堂的動機，又要上課時隔空管理課堂，又不知學生肉體及靈魂是否在上課，身為盡責的老師，心血、心機少一點，都會吐血身亡。

今集是送給每一個為了學生盡心盡力的老師，感謝你們幫學生度過這段學習的艱難日子，身為家長更加感謝老師幫手度過與子女困獸鬥的日子。

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