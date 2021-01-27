大家樂早餐   種類配搭最多．滿載溫暖滋味！

一日之計在於晨，大家樂全力支持你迎接新一日嘅挑戰!一於食個大家樂早餐幫自己充電，迎接新一日嘅挑戰！講到早餐，好多人都鍾意食港式早餐，因為佢代表咗香港嘅本地獨特早餐文化，無論响港式茶餐廳、懷舊冰室或者冬菇亭，能夠食到一碗熱烘烘嘅粉麵，配搭一份豐富滋味嘅主食，再加返杯飲品，一份早餐有齊三種滋味，真係一份生活小確幸呀！



大家樂早餐招牌之選「牛尾湯扭紋粉」，用上濃郁牛尾湯底，搭配粒粒鮮甜番茄及扭紋粉，食落口感豐富，加埋鬆軟嘅鮮油餐包同啖啖juicy嘅麥蘆卡蜜糖雞扒，最啱無肉不歡嘅早餐食肉獸一族！想滋味level up，仲可以加$2加大50%扭紋粉添！一份大家樂早餐有齊湯粉、主食同飲品，食完肚仔一定覺得大滿足！

▲ 大家樂早餐：牛尾湯扭紋粉

充滿香港地道風味嘅「真姬菇肉碎銀針粉」大家樂早餐，滑嘟嘟銀針粉配大大粒鮮香真姬菇，加入精選時蔬同鮮嫩豬肉，再伴上清甜上湯，健康得來夠美味。銀針粉仲可以自選搭配多款美食，例如又厚又滑嘅煎雙蛋、熱烘烘嘅炒麵等，加埋滋味十足嘅牛油厚多士或微焦香煎蘿蔔糕，再嘆番杯一哥奶茶，呢份大家樂早餐就能100%滿足注重健康嘅你！

▲ 大家樂早餐：真姬菇肉碎銀針粉及炒麵

仲有呢款大家樂早餐之中嘅人氣之選：「麥蘆卡蜜糖雞扒」同「南冰魚柳」款式組合多籮籮，無論食落甜蜜juicy嘅麥蘆卡蜜糖雞扒或原片脆炸嘅紐西蘭魚柳，都可以自選搭配腸仔、火腿、牛乳炒滑蛋等多款小食，仲可以選配牛油厚多士或香煎蘿蔔糕同飲品。想滿足感level up，可以加$7選配火腿絲扭紋粉、雪菜肉絲米粉或桂格牛奶麥皮，或者加$9配滑嘟嘟銀針粉都得。

▲ 大家樂早餐：麥蘆卡蜜糖雞扒

想一朝早大嘆港式經典滋味，除咗大家樂早餐之外，一定要食埋呢款超有料到嘅「經典常餐」，雞肉蘑菇番茄奄列以香滑3.6牛乳炒蛋製作，巧手煎香嘅奄列一切開即刻爆料，加埋腸仔同餐肉、鬆軟嘅鮮油餐包、多款惹味小食、暖胃又濃郁嘅精選湯粉同茶香醇滑奶茶，款式搭配多元化而且滋味滿足，呢個大家樂奄列常餐一定啱晒你口味！

▲ 大家樂奄列常餐

了解更多: @CafedeCoralfastfood



(特約)