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【戰鬥民族】-25°C俄幼稚園生僅穿內褲淋冰水　老師家長讚：強身健體預防流感

教育 12:25 2021/01/25

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

俄羅斯西伯利亞幼稚園生需在雪地上脫剩內褲，一桶冰水照頭淋以訓練體魄。

戰鬥民族是從小訓練出來！俄羅斯西伯利亞長年冰天雪地，當地人如何抵抗病毒？原來西伯利亞的幼稚園有項傳統課堂，只要溫度不低於零下25度，學童需在雪地上脫剩內褲進行「冰桶挑戰」，一桶冰水照頭淋！老師和家長皆大讚有助強身健體，更得到醫生的認證。

據英國《每日郵報》報道，位於俄羅斯西伯利亞Krasnoyarsk的317號州立幼稚園，只要當日氣溫不低於攝氏零下25度，學童就要每朝參與「冰桶挑戰」課堂，先去焗桑拿暖身，然後只穿內褲集體走出雪地，將一桶冰水照頭淋。

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減少請病假 性格變樂觀

45歲老師兼游泳教練Oksana Kabotko解釋，大部分家長都同意上「冰桶挑戰」課，除了強身健體之外，還能減少請病假。此外，課堂還會教導學生如何在嚴寒中呼吸，難怪學生可以在零下50度的風雪中返學。老師大讚課堂有成效︰

經過冰水淋浴訓練的孩子會更懂事、和諧和樂觀，也更容易管理。

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老師強調課堂是自願性質參與，從不強迫任何人，「試想想，每天早晨這樣做，需要很強的意志力。」

另一位負責訓練的老師Lyubov Daniltsova讚揚課堂有助學童對抗流感季節，更引述醫生的數據顯示，經冰水淋浴訓練的孩子中，有95％學童保持身體健康，沒有訓練或只間中訓練的只有75％，「事實勝於雄辯」。

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責任編輯︰林綺玲

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