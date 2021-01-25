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【佐敦封區】梁子超認為確診個案已遍佈各區　質疑封區做法目的何在

社會 11:58 2021/01/25

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佐敦受限區域今晨完全解封，工作人員上午陸續離開。（曾耀輝攝）

港府日前因應疫情嚴重圍封佐敦一帶，要求區內居民做檢測，最終檢出13人確診，有關受限區域今晨（25日）3時半後完全解封。呼吸系統專科醫生梁子超形容行動的成本效益與普通強制檢測一樣，或因事前走漏消息所致，認為確診個案已遍佈各區，質疑封區做法目的何在；又指鄰近的果欄爆疫，封區亦無法追蹤曾出入的人流，建議府可以擴大強檢範圍，及時派採樣車落區為市民做強檢，相信能截斷部分傳播鏈。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台《千禧年代》訪問時指，按佐敦「受限區域」檢測的結果分析，只發現13宗新型肺炎確診個案，涉及9個單位，形容行動的成本效益與普通強制檢測一樣，相信是由於事前走漏消息，無法完成一個較完全強檢的效果。

他認為，疫情情正在惡化，過去一星期有208宗源頭不明的個案，相對再上一個星期的88宗大幅增加，反映確診個案已遍佈各區，而需否封區由政府判斷，但質疑封區做法目的何在。他解釋，封區進行檢測的措施，應是在已清零區域突然爆發疫情，市民又不願意合作檢測下才實施，但按本港經驗，市民願意配合強檢，封區未能發揮作用。

就果欄一帶亦持續出現多宗個案，問及該處又需否圍封，梁子超表示，大批市民在附近工作，除非當局有理由相信市民不合作做檢測，否則如果突擊封區，對商戶和市民影響會好大；而果欄涉及大批商戶及員工，每日有不同顧客光顧，封區亦無法追蹤曾出入的人流。

他建議，政府可以擴大強檢範圍，及時派採樣車落區為市民做強檢，即使不能追蹤所有個案，商戶和員工願意合作，相信能截斷部分傳播鏈。

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責任編輯：陳正怡

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