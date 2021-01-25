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【幸福準新娘】預祝生日巨型求婚戒搶盡鏡頭　姜麗文棄鑽石選水晶：把錢做善事

娛樂 15:25 2021/01/25

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

預祝生日巨型求婚戒搶盡鏡頭，姜麗文棄鑽石選水晶：「把錢做善事。」

因為新冠肺炎而一直延後婚期的姜麗文（Lesley），在本月28日迎來她的35歲生日。日前，姜麗文與好姊妹食大餐預祝生日，照片中的姜麗文展露幸福笑容，但被她手上的巨型婚戒搶去焦點。

因為新冠肺炎的關係，晚上6時後禁止餐廳堂食，於是姜麗文日前與其好姊妹相約午膳預祝35歲生日。二人更特地夾好Dress Code，穿上黑色純素皮衣姊妹裝。

【抑鬱無罪】姜麗文獲未婚夫悉心照顧共抗鬱抑症　Lesley：愛你的人會願意了解你

Lesley與好姊妹提早慶生。（instagram圖片）

身為主角的姜麗文內搭露肩裝，照片中展現出甜到漏的笑容。

然而最吸引網民的不止Lesley的香肩和笑容，她左手無名指上的巨型求婚戒指亦非常「矚目」！

【準新娘】姜麗文婚禮受疫情影響延期　婚期變情不變：我們已認定了對方【有片】

Lesley手上的婚戒非常搶眼。（instagram圖片）

求婚戒若以鑽石卡數來換算，至少達5卡，不過其實Lesley手上的是水晶戒指並非鑽戒，但這不是因為姜麗文未婚夫孤寒，背後有原因。

去年2月宣佈婚訊的Lesley，當時已經透露由未婚夫Pakho所送的求婚戒是水晶戒，全因這對善心的新人希望把買鑽石戒指的錢省下來捐給有需要人士。

【行善為樂】棄鑽石選水晶作求婚戒　姜麗文孖未婚夫行善：把買鑽石的錢做善事

未婚夫PakHo對Lesley寵愛有加。（instagram圖片）

喜歡直來直往的Lesley早前接受TOPick訪問時透露，早在交往期間已經跟未婚夫PakHo明言不要花錢買鑽戒，在二人交往第3年，PakHo便決定向Lesley求婚，亦遵重未婚妻的意願，把買求婚戒的錢捐出去。

【踩過界II】姜麗文父女同場演戲感受秦沛氣場　曾在日本發展：開過兩場迷你演唱會

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不過因為新冠肺炎疫情的影響，二人的婚期至今仍未落實：「公布婚訊當時我們已視對方為老公、老婆，但我們還未簽紙，法律上還不是夫妻。但結婚前後一切都不變，我們還是一起同住，像老公老婆一樣生活得很幸福快樂。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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