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16歲女生涉深水埗暴動被控　父入稟禁警查閱手機涉法律專業特權資料

社會 12:10 2021/01/25

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

（經濟日報資料圖片）

2019年8月深水埗發生衝突事件，14名男女被控暴動罪，案件已排期於區域法院進行。其中1名16歲女生由父親代表入稟高等法院，要求法庭頒令禁制警方從女生撿獲的手機中，搜查或披露涉及法律專業特權資料，並須將受特權保障資料交予女生代表律師。

申請人為16歲女生的父親，答辯人為警務處處長。入稟狀指，2020年12月30日，警方東區重案組第2隊持手令從申請人檢走一部手提電話，申請人要求法庭頒下禁制令，禁止答辯人本人或其代理或警務人員搜查或複製或披露受法律專業特權保障的資料，包括申請人與律師之間溝通的筆記，內容與其所涉及案件或其他法律程序有關。

申請人並要求法庭頒令，答辯人須將所有涉及特權保障資料以書面或其他可經電子閱讀方式，向申請人代表律師交出答辯人所持有資料。

資料顯示，申請人所涉暴動案件共有14名被告，同被控於2019年8月29日，在深水埗警署對出欽州街一帶，連同其他人士參與暴動。案件已排期於下周五（29日）在區域法院提訊。

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記者：林育慧

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