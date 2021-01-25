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【新冠肺炎】新冠患者肺部全花留疤痕比吸煙嚴重　無症狀患者同樣肺部受損

健康 12:35 2021/01/25

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新冠患者肺部全花留疤痕，無症狀患者肺部同樣受損。

新冠病毒嚴重損害人體健康，無症狀患者也不例外！美國佛羅里達州一名肺科醫生展示3張肺部X光片，分別屬於一般人、吸煙人士及新冠肺炎患者。醫生指，新冠肺炎患者肺部花白，留下永久疤痕，比吸煙人士嚴重。即使是無症狀患者，肺部也會出現損傷。

外媒報道，佛羅里達州的肺科醫生Gaetane Michaud去年3月起，在紐約前線抗疫，看過數百張新冠肺炎患者肺部X光片，以及康復後肺部的斷層掃描影像。醫生指出，一般健康人士的肺部X光片呈黑色，代表充滿空氣；吸煙者肺部的肺氣腫，代表氣囊受損；新冠肺炎患者的肺部則呈白色，朦朧一片，而且變白是嚴重的疤痕，但與其他器官不同，肺部無法再生。

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她形容，疤痕組織就像一個混凝土區域，會阻擋氧氣進入氣囊。即使患者病情好轉，疤痕也不會消失。而且，無症狀新冠肺炎患者的肺部同樣出現損傷。Gaetane Michaud表示，在最壞情況下，進行肺部移植是患者唯一生存機會。

早在去年3月，已有新冠肺炎患者X光片曝光。湖北武漢一對夫婦1月於意大利旅遊時，感到不適，1月29日在羅馬確診感染新冠肺炎，成為歐洲首兩宗確診個案。同年3月，羅馬國家傳染病研究所人員發表研究結果，從二人X光片可見，患者肺部出現磨砂玻璃狀影像，被膿液、血水等物質填滿，這情況通常與軟組織增厚或腫脹有關。

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責任編輯：羅嘉欣

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