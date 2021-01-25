Belkin一款充電器製造瑕疵或致過熱起火　供應商安排回收及全數退款

▲ ，「Belkin」牌一款型號為WIZ003的充電器，或導致充電器故障及過熱、（照片由機電署提供）

機電工程署今日(25日)公布，「Belkin」牌一款型號為WIZ003的充電器，或導致充電器故障及過熱，從而構成火警及觸電的危險，供應商決定安排回收產品，並作出全數退款；署方呼籲市民停用，並聯絡該產品的香港供應商——Belkin Asia Pacific Limited，以安排退還產品及退款。

署方引述供應商指，一款「Belkin」牌（型號為WIZ003，受影響批次為下表所說明產品序號）的受影響批次充電器，電源供應裝置發現製造瑕疵，有可能導致充電器故障及過熱，從而構成火警及觸電的危險，因此決定安排回收產品，並作出全數退款。

產品序號（在產品隨附電池上的標示上顯示）

35B01DO6029400 - 35B01DO6033704

35B01DO5010350 - 35B01DO5014350

35B01DO6016560 - 35B01DO6020560

35B01DO5014500 - 35B01DO5020003

35B01DO6010001 - 35B01DO6010500

35B01DO6010501 - 35B01DO6015500

▲ 圖示隨附電池及有關產品標示。（照片由機電署提供）

發言人稱，有關充電器於2020年7月起於香港發售，市民如已購買上述型號的充電器，可致電供應商的廣東話電話熱線800 905 388（服務時間為上午九時至下午五時三十分）或英語電話熱線800 962 100（24小時服務），以確認所購買的充電器型號是否受影響的批次並安排退還產品及退款。

Belkin Asia Pacific Limited已在其網站公布有關上述批次充電器的回收詳情，並會主動透過電郵聯絡已購買受影響充電器的本地客戶以解釋有關產品回收安排事宜。

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責任編輯：陳正怡