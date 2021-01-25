【弱勢丈夫】全份糧上繳惡妻每日$50零用　2孩爸呻「入贅」女家做打雜︰舅仔底褲都要洗

▲ 台灣一名2孩爸爸分享家有惡妻，每月將人工上繳給她，而他每日僅有50元零用。

夫妻需要磨合才能建立長久的關係，找到共同生活的節奏。台灣一名2孩爸爸在社交媒體分享家有惡妻，每月將人工上繳給她，而他每日僅有約50元零用。由於他住在女家，經常幫忙做家務，甚至連舅仔底褲都要洗。事到如今夫妻關係已破裂，可是他為了孩子沒勇氣離婚。

每日僅得50元零用

該名爸爸近日於facebook群組「靠北婚姻2.0」投稿，表示妻子擔當管家的角色，他們有兩個孩子，原本四口之家理應算不錯。他將10萬台幣（約2.8萬港元）月薪全交給妻子，坦言︰

早期我每天跟你拿200（約55港元），還要記帳，每個月少一元或多一元都說我做假帳，後期我每個月5,000（約1,400港元）零用錢。

視妻家人如自己人

他不煙不酒，也沒有交際應酬。因妻子不想租屋，於是他們就住在女家。早年他放工後還要做家務，例如洗碗、拖地、晾衫、摺衫，更稱「小舅子的內衣褲也算是我打理的了」。後來他開了一間小公司，半夜回家也有分擔家務。

2孩爸爸指自己身上沒有錢，而唯一的信用卡就放在妻子處。他自問當妻子的家人是自己人，舅仔結婚、新家裝修，他亦出錢幫忙，沒有媽媽的他視外母如媽媽般孝順，「我賺的不多但給媽媽（外母）的絕對是最大包的，而每天陪你媽聊天說說話的還是我」。

忍受言語暴力10年

可是妻子卻一直嫌他，這10年來他每天承受妻子的冷言冷語及否定。二人只有夫妻之名，沒夫妻之實，他表示只是在妻子懷孕前那一個月才有性生活，而偏偏就成孕了，生下兩個孩子。面對妻子的冷淡，令兩人開始分房睡，他形容夫妻現在的關係︰

我們的關係演變成在人前正常，在沒有人時，又成為熟悉的陌生人……

為孩子沒勇氣離婚

他甚至一度覺得是自己有問題，需要看心理醫生。這10年來即使二人吵架，他直言「一句髒話都不曾對妳說過」，不過他感覺要放棄了。

這段婚姻我不想努力了，但因為有孩子，我沒勇氣離婚，也不是不愛了，只是昇華了，我只能昇華成陌生的家人……

他指買房子用妻子的名字，公司的股份也有留一份給她，只是他的重心與成就只剩下孩子跟工作，最後他寫道「我們就扮演著孩子的父母，今天以後我們就當朋友吧」。

網民︰寵壞妻造成惡果

網民反應兩極，不少人同情2孩爸爸的遭遇，也有人認為他不了解妻子，甚至是他把妻子寵壞，令事情發展至今日的地步。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯：王明芳