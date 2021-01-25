口罩供應商疑貨不對辦　物流服務署入稟追逾9774萬

▲ （經濟日報資料圖片）

口罩供應商疑向政府提供聲稱產地來自日本的口罩，其後被發現貨不對辦。政府物流服務署署長日前由律政司司長代表入稟高等法院，指控其中一間供應商及其董事涉作出虛假陳述，要求退款逾9,774萬元或作出賠償，兼追討利息及訟費。

原告人律政司司長；答辯人柏迪環球有限公司及劉君明。

入稟狀指，原告代表政府物業服務署署長，向首答辯人就4份合約涉虛假陳述而作出追討。原告要求法庭聲明署長於2020年8月底已去信與首答辯人終止合約，並要求退回署方就合約已支付共逾9,774萬元，或要求首答辯人就撤銷合約而作出賠償。

原告並要求次答辯人就違反合約作出賠償，並要求答辯人支付利息及訟費。

資料顯示，政府物流服務署於2020年3月向一間供應商購入口罩及支付逾9774萬元貨款，其後發現部分口罩並非供應商所稱產地來自日本，遂與供應商終止合約，並轉介事件由海關跟進。

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記者：林育慧