科大會長及內務副會長被勒令休學一個學期　校方指學生多次勸喻仍不遵規定可交紀律委員會

▲ 科大學生會去年5月辦周梓樂追悼會。（資料圖片）

香港科技大學學生會去年5月在校舉辦「周同學逝世半年追悼會」，3個月後多名幹事會成員均收到校方教務處電郵，指控學生會數宗不當行為，包括舉辦周同學逝世半年悼念會、青蛙路補油及於學生會告示板張貼文宣。經過數月行政程序，多名幹事最終被判以不同程度的紀律處分。

學生會指，是次紀律處分中初次被傳召上學生紀律委員會（SDC）的幹事均被褫奪使用校園設施之權利半年、強制執行75小時校園服務令，以及留下紀律處分記錄。而再次被傳召的會長及內務副會長除判以上述處分外，更被勒令休學一個學期。

學生會對裁決表示極度遺憾。委員會曾要求會方幹事作出書面解釋，並傳召幹事會成員到會上答辯。對於校方的指控，事前幹事曾以電郵方式申請及知會校方有關活動，惜校方以疫情及阻礙行人路為由拒絕讓本會使用場地。對此會方已盡力採取有效防疫措施以舉辦悼念會，並選擇在人流稀疏之時份為青蛙路補油，無奈校方仍以不同規條對幹事之行為逐項處分。

科大表示，校方就學生舉辦活動及使用校園設施均有既定指引，亦會按社會實際情況，及政府規範，包括公共健康及安全等考慮，就校內活動制定適時政策。如有同學經校方多次勸喻及解釋，仍不遵從規定，教務長可根據投訴個案的嚴重性，決定是否將個案轉交學生紀律委員會審理。學生紀律委員會由教職員和學生代表組成。同學於整個紀律程序中，可提出解釋和證據，亦有上訴的權利。 所有個案，亦會定期一併通知所有大學成員。

政府上周六（23日）在油麻地、佐敦檢測區劃出「受限區域」，並於今晨（25日）3時半後完全解封。更多現場實況，按圖即看：

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責任編輯：陳子謙