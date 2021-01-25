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【好人好事】病童手繪口罩傳遞正能量　義賣口罩收益撥捐罕見病醫療之用

休閒消費 12:28 2021/01/25

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

林卓瑤之手繪口罩「堅強獅子」。(相片來源︰Lifewire)

疫情持續經年，戴口罩已成為大家日常生活的一部份。Lifewire《護．聯網》慈善基金就聯同安國國際及瑞士畫室合作，舉行了一個「童心罩希望」慈善義賣活動，由三位罕見病病童親手繪畫出主題分別為「圓願」、「堅強」及「平靜」的童心口罩作義賣，意義深遠。

白晞佑之手繪口罩「樂天飛馬」。(相片來源︰Lifewire)

三位充滿夢想的罕病小戰士，在導師的指導下，藉着繪畫口罩告訴大家，生活縱使荊棘滿途，只要不放棄，最終迎來最美的風景，並齊齊以色彩綻放更多正能量，傳遞信念，將這份愛延續。

活動發起人安國國際有限公司董事鍾敬國(左)及Lifewire 總經理梁劍紅(右)。(相片來源︰Lifewire)

當中包括「開心人」白晞佑，4歲已經歷多次手術仍反覆盤骨脫臼，她藉著飛翔中的獨角獸，表達追尋健康的心願。一杯奶茶已樂上半天的林卓瑤(瑤瑤)，如其繪畫的獅子般堅強，克服滿腦如西瓜核的腫瘤及身體退化，並以個人畫展回饋社會。長坐輪椅、無法坐立的賴君怡，如大海中的一顆貝殼，不斷經歷無法預計的驚濤駭浪，最終又平靜從容地看待人生。 

賴君怡透過與繪畫導師視像來完成口罩創作。(相片來源︰Lifewire)

「罕病小畫家系列」口罩善款扣除成本後，收益將撥捐 Lifewire罕見病個案作醫療用途。 

活動預計共分兩階段進行，現首推「罕病小畫家系列」義賣轉贈，稍後將推廣至全港，邀請全港學生齊齊畫口罩，參加「童心罩希望」口罩設計比賽，勝出作品有機會印製成口罩 ！詳情可到 瑞士畫室facebook 查詢。 

義賣售價︰
$20 / 1套 (3個) 
$80 / 5套 (15個) 
$120 / 10套 (30個) 
 
網上訂購在此：        

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撰文︰馮柏偉
       

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