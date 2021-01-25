▲ 一款摺疊膠凳未能通過負重測試或會令使用者從膠凳上墮下。（iStock圖片）

海關今日（25日）提醒市民留意一款不安全摺疊膠凳，或會令使用者從膠凳上墮下，商戶如有出售，應立即下架，消費者亦應停止使用該款產品。

▲ 一款摺疊膠凳未能通過負重測試，或會令使用者從膠凳上墮下。（海關提供）

海關早前接獲舉報，指市面上懷疑有一款不安全摺疊膠凳出售，隨即進行調查，從一間位於秀茂坪的零售商試購該款摺疊膠凳作安全測試。經私人化驗所測試後，發現該產品未能通過負重測試，有令使用者從摺疊膠凳墮下的潛在危險，不符合《消費品安全條例》（《條例》）的一般安全規定。

政府專家顧問許樹昌早前提出，要密切留意果欄一帶的疫情，應研究封鎖油麻地果欄一帶，即看：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

其後採取行動，從該零售商檢獲一張同款懷疑不安全摺疊膠凳，並同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款產品。除搜查涉案零售商外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款產品出售，海關表示調查仍在進行中。



海關建議市民，於購買及使用摺疊膠凳產品時，應注意以下安全事項：

打開摺疊膠凳後，必須先檢查產品是否穩妥

使用摺疊膠凳時應先輕力坐下，如發現產品欠穩妥，應立刻停止使用產品

應該正確使用摺疊膠凳，切勿偏坐一方

切勿讓兒童將產品用作嬉戲

切勿讓兒童獨自使用產品

海關提醒商戶須遵從《條例》的規定，以保障消費者安全。市民如有懷疑不安全消費品的資料，可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4d

責任編輯：陳麗娜