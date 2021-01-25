【恐怖意外】20歲媽出門前開火爐取暖釀火災　兩幼子困屋內活活燒死

▲ 土耳其一名20歲媽媽，出門前開火爐取暖釀火災，兩名幼子困屋內燒死。

獨留兒童在家易生意外，土耳其一名年輕媽媽日前獨自出門探望奶奶，遺下兩名年僅4歲及1歲的幼子在家；由於天氣寒冷，她在出門前替兒子開火爐取暖，卻釀成火災，兩名幼子被困屋內活活燒死。

▲ 兩名幼子在意外中慘死。（網圖）

據《太陽報》報導，土耳其一名20歲的媽媽Sara Al Alu出門前替兒子開火爐取暖，可是火爐的蓋子卻着火，釀成火災。年僅4歲及1歲的兒子被火勢包圍，無力逃出。

Sara見屋內冒出濃煙，立即跑回家中，希望救出兩名孩子，可是為時已晚，兒子在意外中慘死。

在消防隊控制火勢期間，鄰居都盡力幫忙，以鐵鎚破壞鐵窗圍欄，救出兩名幼童，可是他們在救出時已無生命跡象。

兩名幼童的父親，放工回來後見兩名兒子慘死，情緒崩潰，跪坐在路中心大哭，情景令人心酸。

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責任編輯：王明芳