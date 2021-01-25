【加拿大研究】 痛風口服藥「秋水仙鹼」有效治療新冠肺炎　確診者死亡率下降4成

▲ 痛風藥口服藥「秋水仙鹼」有效治療新冠肺炎，確診者死亡率下降4成。

新冠肺炎疫情未止，各國藥廠疫苗相繼面世。加拿大一項大型臨床試驗顯示，痛風口服藥「秋水仙鹼」（Colchicine）有效治療新冠肺炎，並降低染疫引發併發症的風險和死亡風險，有望成為首款用於治療無需住院患者的口服藥物。

死亡率下降4成

蒙特利爾心臟研究所團隊上周六（23日）表示，早前在加拿大、美國、歐洲和南美洲，針對4488名新冠肺炎患者進行研究。

研究結果顯示，經核酸檢測確診而未入院的4159名患者，在服用秋水仙鹼後，住院率下降25%，使用呼吸機比率下降50%，而死亡率亦下降了44%。

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領導這次研究的研究中心主任塔迪夫（Jean-Claude Tardif）指出，秋水仙鹼可避免患者出現一種名為「細胞激素風暴」（Cytokine Storms）的危險現象，減少併發症出現的機率。

塔迪夫表示，本次研究是全球至今最大規模針對非住院新冠患者的口服藥試驗，他相信這種藥物有助緩和各地醫院超負荷的情況，並減輕財政負擔，因秋水仙鹼早以在各國廣泛使用，故無須擔憂審批問題。

副作用包括腹瀉、紅疹等

根據衞生署資料，秋水仙鹼是紓緩痛風發作徵狀的常用藥物，可減低尿酸結晶令關節滑膜發炎的能力，從而減輕一些痛風發作相關的發炎和疼痛。常見副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及紅疹。

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責任編輯：羅嘉欣