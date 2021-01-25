【無品乘客】港鐵男女拉低口罩車廂內開餐　網民：咁大個人都唔識規矩

▲ 港鐵男女拉低口罩車廂內開餐。

本港新冠肺炎疫情持續，累計確診個案已突破1萬宗，但仍然有市民不理個人及公眾衛生，在港鐵內拉下口罩飲食。

近日有網民在Facebook群組「將軍澳討論區」上載相片，指在乘搭港鐵時遇到一對男女，不單止在車廂內拉下口罩至下巴的位置，更在車廂內「開餐」，狼吞虎嚥、大口大口地食漢堡包。

相片上載至網絡後，不少網民都留言批評男女無公德心，直斥「咁大個人都唔識規矩」，又指在疫情下依然拉下口罩，衛生意識非常低，批評二人「好乞人憎」、「自私精」，又指二人應被罰款「在地鐵車箱進食要罰$2000再加除口罩罰款$5000共交罰款$7000」。不過亦有人留言批評拍照人士，指港鐵同樣不容許拍攝其他人，指「放上嚟有咩用，當時就舉報佢！」

根據港鐵附例，任何人士不得在港鐵付費區內進食任何食物或飲用任何飲品，違例人士最高可被罰款二千元；政府現時亦要求所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違反有關規定最高可被罰款五千元。

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責任編輯：羅嘉欣