【麗港城確診】麗港城5座5個單位共10人染疫　袁國勇：或有垂直傳播所有E室要撤離

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，藍田麗港城5座上周四（21日）因有2個不相關單位確診，被列入強制檢測範圍。觀塘區麗港城區議員李煒林表示，因第5座連日有多宗確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今早到麗港城視察。翻查資料，由本月18日至今，麗港城5座一周內已錄得9宗確診個案。

港大微生物學系講座教授袁國勇今早10時許聯同衞生防護中心及環保署到麗港城了解，及後亦訪爆疫的第5座視察。衞生防護中心總監黃加慶表示，發現第5座幾個同座向圴單位陸續出現感染個案，涉及3個樓層中，有2個單位已有確診個案，包括一個單位有4人感染，另外一樓層一個單位亦有1人確診；而最新亦新增樓層的住戶初步確診，3個單位均屬E室單位，擔心或現環境或結構問題，故到場了解。

環保署表示，已到16、14及17樓的E室單位及天台視察，渠管情況良好，屋宇署及管理處亦未曾接獲漏水報告，惟發現有單位的U型隔氣管未有注水，相信或成傳播途徑。

袁國勇及後見記者時亦表示，初步了解判斷第5座爆疫或有兩個可能性，當中第一個可能性為首先發病的16E單位，曾於1月9日有家庭聚會，當中一名非住戶確診，有機會因而向家人傳播。

他又稱，另一可能性是早前該座有2名日夜更保安員確診，當中一人居爆疫的新填地街，亦有可能上班於令共用環境受污染，令居民受感染。

袁國勇解釋，首先發病為16E單位有4人確診，及後15樓及17樓E室各有一個住戶確診，不排除有垂直傳播情況發生，觀察過外圍排污渠沒有問題，保養亦好，惟共用天井深，或令空氣受困，可能有人確診經過抽氣扇，因為空氣暖而向上走。亦不排除經擾流效應，令近天台的26D室受感染。

佐敦檢測區早前劃出「受限區域」，更多現場實況，看圖即看：

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至於19F室確診單位，袁國勇認為，19F室看似沒有關係，或與確診居民或保安員污染環境有關。他認為，需先將E座所有居民由最頂到低層撤離，如E、F室單位打通的住戶，亦需同樣撤離，惟需先掌握有多少E、F室單位打通的住戶。

他又提到，發現有2個單位的去水位U型隔氣管未有注水，當中包括一個確診單位，該處已改裝予外傭入住，故或未有定期注水，而有病毒的空氣或因而走回單位內播毒；至於另一個確診個案單位，亦因未有人入住多時，U型隔氣管已乾涸，「行入去時已聞到有異味」，呼籲市民即使有輕微症狀亦需盡快做檢測。

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責任編輯：陳正怡