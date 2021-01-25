【新冠疫苗】接種輝瑞疫苗感不適　美國醫護翌日全身痠痛整天躺臥床上

▲ 美國有醫護人員接種輝瑞疫苗翌日全身痠痛，整天躺臥床上。

全球新冠肺炎疫情持續，英國、美國等地陸續批准使用應對新冠病毒的疫苗。美國累計確診個案至今已破2570萬宗，死亡個案達42.9萬宗。據台灣媒體，一名在美國留學、擔任大學醫院研究員的台灣男子表示，其同事打針翌日出現全身痠痛等不適症狀，一整天也躺臥床上。

據台灣《東森新聞》報道，在美國留學的台灣學生Eric接受訪問，分享接種疫苗後的情況。他在美國密西根大學附屬醫院擔任研究員，因為是第一線醫療人員，故可第一批接種輝瑞疫苗。

Eric透露，自己與同事在1月18日接種第一劑疫苗，翌日該名同事就出現嗜睡、頭痛、全身痠痛的症狀，整天也躺臥床上。他自己則只是手臂稍微痠痛，第三、四日就好轉。他在接種第一劑疫苗後，要隔三個星期，在2月8日才接種第二劑。Eric坦言，打完第二劑後14日才真的有免疫作用，故感覺這段時間有點危險。

至於本港，最快下月有首批復星/德國BioNTech的新冠疫苗抵港，將率先為院舍院友及職員接種，其次為醫療人員及60歲或以上人士等接種。港府今個月內完成接種籌備工作，並設18區社區接種中心。

有關本港疫苗的最新消息，請看【下一頁】

【同場加映】保護上呼吸道 營養師推介食物增強免疫力

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【同場加映】用錯膠樽分裝酒精或釋出有害物質 認清兩個環保標籤保障安全

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣