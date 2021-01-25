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【強制檢測】麗港城強制檢測疑有近200人無做　袁國勇：市民不合作農曆新年疫情難紓緩

社會 13:34 2021/01/25

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新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇視察藍田麗港城5座後表示，懷疑該幢大廈出現垂直傳播，全幢E室居民須撤離檢疫。他指，確診居民中有好多人有輕微病徵，起初不為意，若不是因為強制檢測發現，加上其中一名保安員居於新填地街，當油麻地佐敦有大爆發，病毒可傳到全港，甚至遠至油塘，強調一個強制檢測和封區是有需要。

他明白，封區可能造成很多市民不便，但第4波疫情原本回落至20多宗，但目前回升至60多宗，起初是由歌舞群組開始，後來有油麻地群組，若不再對症下藥，該區人士會走到油塘、深水埗、元朗，強調若做得太慢，不能將有輕微病徵人士找出，社區爆發是不會停止，屆時農曆新年不能期望出現低確診數字，除非每人努力，有輕微病徵就立即檢測，若大廈有兩個人確診，應全幢強制測試。詳情即看：【下一頁】

袁國勇指，藍田麗港城5座截至1月21日有463人檢測，惟根據大廈名單應涉及有648至774人，反映很多人沒有檢測，無法紓緩疫情，不排除大廈仍有很多隱形患者。他認為，為大廈做多次強檢是好事，但不知道有多少人沒有檢測。

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記者：陳子謙

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新冠肺炎疫情 袁國勇

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