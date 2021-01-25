【湯怡結婚】麥秋成獲舊愛蔡思貝讚好人　曾與蔣家旻傳緋聞

▲ 蔡思貝曾公開大讚前度麥秋成是好男人。

蔡思貝的前度麥秋成在今天（1月25日）宣布與湯怡結婚，以及雙雙榮升父母的好消息，獲得不少圈中好友送上祝福。麥秋成的前女友蔡思貝早前受訪時曾大讚麥秋成是好男人。

蔡思貝入行以來，唯一公開承認的男友只有麥秋成。蔡思貝表示二人於聖誕期間認識，「初入行時，曾於Studio拍攝雜誌相，化妝師朋友請我留低參加聖誕派對，並認識了他。他走進來與我聊天時，很浪漫地說：『在整個場合內只看到我一個人！』」

【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成 雙喜臨門升呢做媽媽：完整美滿了我的人生

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【湯怡結婚】湯怡閃嫁麥秋成 麥秋成IG放閃寫「給老婆的信」

二人相識9個月後才開始拍拖，惟最終分手收場。蔡思貝表示：「分手是因為他想穩定，想要照顧我。但當時的我剛剛入了這個夢想的演藝行業，不想這麼快便穩定，大家所追求的不一樣。」

蔡思貝又指兩人分手後仍是好朋友，間中有聯絡。

此外麥秋成曾與蔣家旻傳緋聞，不過蔣家旻因拍攝《反黑路人甲》而認識湯怡，「水姐」蔣家旻更與「芷珊老師」湯怡一起跟麥秋成排舞，不知麥秋成與湯怡是否因此跳出愛火花。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與無數巨星合作

麥秋成在1998年開始學習舞蹈，2000年首次踏上舞台為張立基於浸會大學舉行的音樂會伴舞，之後曾為蕭亞軒、郭富城、劉德華、陳奕迅、容祖兒等演唱會擔任伴舞。

2004年，麥秋成到美國完成任賢齊巡迴演唱會舞蹈員的工作後留在當地舞蹈學校進修，在2010年創立舞蹈學校。此外，在2011年涉足電影界，並憑電影《狂舞派3》提名《第57屆台灣金馬獎》「最佳動作設計」獎。