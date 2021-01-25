【兇狠大媽】55歲大媽謊稱30歲專「獵食」小鮮肉　聯「契仔」虐殺餓死25歲男友

▲ 日本一名55歲大媽謊稱30歲專「獵食」小鮮肉，聯同「契仔」虐殺餓死25歲男友。

網上交友要小心，一不留神隨時中伏之餘，更有可能惹來殺身之禍。日本滋賀縣一名55歲女子靠著化妝技術謊稱只有30多歲，專門在網上交友程式「獵食」小鮮肉。她聯同一名19歲「契仔」虐待及禁錮25歲同居男友長達5個月，期間拒絕為男友提供食物，最終導致他慘死，被發現時體重只剩下66磅，全身傷痕累累。經調查後，女子以勒索未遂、傷害致死罪被起訴，而19歲少年則依傷害致死罪被起訴。

▲ 靠化妝技術謊稱自己只有30多歲。（影片截圖）

綜合日本媒體報道，55歲女子小林久美子一直謊稱只有30多歲，並於網上交友程式以假名「福田あいり」獵食小鮮肉，曾最多與9名男子同居生活。而在2018年10月起，小林久美子認識當時25歲的死者岡田達也同居。當時，岡田一領到薪金便會上繳給小林。

毆打25歲男友 威脅其家人

在2019年春天，岡田辭掉工作後在家遊手好閒。小林久美子因不滿沒有生活費開始對岡田施暴，甚至打電話向岡田的父母及28歲的哥哥威脅，聲稱自己認識黑道人士，揚言要150萬日元作為墮胎費，又故意毆打岡田，令家人在電話中聽見其哀號。

聯同19歲少年虐殺25歲男友

後來，小林久美子又透過交友程式認識一名19歲少年，並成功將其帶回家同住。二人雖然對外聲稱是「母子關係」，事實上少年是小林久美子的男友。25歲的岡田在去年10月25日因停止呼吸被送院救治，最終不幸離世。

警方發現，小林久美子與19歲少年長期對岡田施暴毆打，甚至拒絕給予對方食物，導致他身體嚴重營養不良，身高174里米的岡田死亡時只剩下30公斤，全身上下全是毆打的傷痕，死因是腹部遭毆打引發的敗血性休克。

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以往曾虐待前男友

除了受害者岡田外，小林久美子過去曾與4名男子同住，並聯同其中3名男子虐待一名無業男子，最終無業男全身受重傷，需至少6個月才能痊癒。

成熟氣質吸引男性

有小林久美子的前男友透露，指她起初表現溫柔，有著成熟氣質，對他事事包容，更主動幫忙打掃做家務，準備愛妻便當，但相處久了她漸漸露出本性，她靠領取低收入補助過活，並長期在家喝酒、睡覺，遊手好閒。

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責任編輯：王明芳