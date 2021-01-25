【麗港城確診】第5座累計10人染疫包括4名外傭　袁國勇分析四大播毒成因

▲ 藍田麗港城5座累計10人染疫，袁國勇分析四大播毒成因。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇今早（25日）聯同衞生防護中心及環保署到麗港城5座了解，擔心大廈或有垂直傳播要求所有E室居民撤離。袁國勇指，大廈今次爆發疫情涉及一籃子原因，認為目前暫未需要全幢實施「禁足令」。

袁國勇指，第一個爆發的16E單位曾於1月9日有家庭聚會，其中一名非住戶確診；而大廈亦有2名保安員確診，其中一人居於油麻地新填地街，因此有不同病毒源頭進入大廈，引起爆發，其後15E及17E單位相繼有人確診，經調查後發現有單位的U型隔氣管未有注水，不排除因而發生垂直傳播，為安全起見，決定全幢E室居民撤離。詳請即看：【下一頁】

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他又提到，今次10個染疫居民中4人屬外傭，3位是印籍，1位是菲籍，相信她們做家務清潔包括廚房、廁所等位置，甚至睡在近天井位的窗邊，不排除增加她們感染的風險。

問及有否需要為麗港城其他座數居民檢測，他指，目前7座、13座、15座、21座、23座及29座均分別有1名居民確診，若全個屋苑強檢會涉及大量居民，擔心測試能力不能應付，相信衞生防護中會派流動檢測車，讓居民自願檢測。詳請即看：【下一頁】

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記者：陳子謙