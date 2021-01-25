【人生哲理】40歲後從電話簿剔除所謂「朋友」 鄭丹瑞：我不需要酒肉朋友

▲ 鄭丹瑞：我需要可以令我人生增值的朋友。

小時候聽大人講：「人多嘅地方唔好行埋去。」我很不以為然，只當耳邊風。年輕時，最愛熱鬧，的士高、派對，逢請必到、逢到必早，總之愈多人愈高興。這些日子，俱往矣。40歲後，開始帶眼識人，開始從電話簿中剔除一些不再聯絡、甚至不想聯絡的所謂「朋友」。

年紀漸長，經常被損友嘲笑我沒有朋友：「喺手機損友群組入面，你係最少出聲，最少參與討論嗰個，直情好似隱咗形。」好事之徒對我諸多不滿：「未有限聚令前，大家約出嚟聚會，你係出席率最低嗰個，又係最早走嗰個。」「成日俾人撞到你一支公食飯睇戲，你真係唔需要朋友。」

這是一個美麗的誤會，其實我真心需要朋友，不過，我不需要的，是飲飲食食的酒肉朋友。我需要可以令我人生增值的朋友，問題是，有素質的朋友不多見。我本身又不是一個喜歡主動交朋結友的人，於是，與其話不投機，浪費自己的時間，不如索性把心一橫，寧願花多點時間獨處。

曾經聽過以下的幾句說話：「與其努力去合群，去融和適合的圈子，不如學會自己與自己相處，時間是最好的增值期，安靜時候，智商最拔尖，拉開你和別人差距的，就是你面對孤獨時的姿態。」林語堂說過：「孤獨」這兩個字拆開，有孩童、有瓜果、有小犬、有蚊蠅……已經夠熱鬧了。

全文刊於《經濟日報》，原題為「獨來獨往」