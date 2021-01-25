【新年口罩】Mask Factory 聯乘麥玲玲　牛年開運大四喜口罩愈戴愈旺

▲ Mask Factory 聯乘麥玲玲，推出牛年開運大四喜口罩！

Mask Factory 口罩工廠聯乘麥玲玲，推出牛年開運大四喜口罩，於口罩設計當中融入玄學元素，讓佩戴者在辛丑牛年愈戴愈旺！

Mask Factory 口罩工廠請來有玄學天后之稱的堪輿學家麥玲玲師傅，於新春推出財運、健康、桃花及事業的4 款開運大四喜主題口罩。口罩款式由麥玲玲師傅參與設計，並在口罩設計當中加入有助增進運程的顏色及物事。

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根據麥玲玲師傅的玄學推算，想在辛丑牛年催旺財運，口罩顏色需選用米白及金色；想催旺桃花，圖案可以選擇有鮮花或蝴蝶的元素；而佩戴有葫蘆或具動感的圖案口罩有助增強健康運勢。要催谷事業運，令升職加薪有望，就要在口罩上添加書本或紙筆等圖案。

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Mask Factory同時推出一套4款《辛丑牛年開運大四喜》禮盒套裝，成為拜年送禮的好選擇。

4 大主題口罩每盒有 6 款共 30 片口罩。同時每盒附送特別為今次聯乘合作而編撰的《麥玲玲牛年開運小天書》，針對每盒主題，提供開運貼士，同時為十二生肖人士來年運程解碼。

口罩規格：

EN14683 Type IIR，歐盟頂級防護規格

PFE，BFE 及 VFE 超過 99%

4 大主題口罩每盒售價 $128

一套 4 款開運大四喜禮盒套裝售價 $488

開運大四喜口罩系列於 mymaskfactory.com、MF Living 概念店、惠康、莎莎、日 本城、OK 便利店、實惠、Aeon 百貨、千色店、HKTV Mall、士多及龍豐有售。

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責任編輯：羅嘉欣