【湯怡結婚】初戀男友洪卓立大方送祝福　與湯怡11年情成集體回憶

▲ 洪卓立向舊愛送上12字，湯怡與初戀情人拍拖11年分手。

今日（1月25日）湯怡在個人社交媒體宣佈雙喜臨門，嫁麥秋成升呢當人妻外，也即將成為新手媽媽。有「絕世好女友」之稱的湯怡與初戀情人兼前度的洪卓立分手後曾單身兩年被催婚，湯怡接受TOPick訪問時也坦言渴望做媽媽

初戀情人洪卓立送祝福

湯怡在IG分享雙喜臨門，初戀情人兼前度的洪卓立送上祝福：「恭喜恭喜，身體健康！幸福快樂！」，不少網民對洪卓立留言俾Like，更留言大讚洪卓立大方。

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▲ 湯怡今日宣佈與麥秋成結婚。（instagram圖片）

除了洪卓立，師姐容祖兒留言：「恭喜哂Kathy ❤️一定要幸福快樂！！」，彭秀慧表示：「恭喜你呀！！你一直係我心目中的標準賢妻良母，娶到你真係好幸福！」，準媽媽關宛珊也為湯怡送上祝福。

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▲ 湯怡與洪卓立11年情人所共知。（instagram圖片）

與洪卓立結束11年情

湯怡洪卓立曾被喻為圈中金童玉女，2018年11月二人共同網上宣布分手，結束11年情。湯怡曾披露洪卓立是自己的初戀，：「最初Ken給我印象是一個比我更怕醜的人，不多說話很易臉紅，但同時，他亦是很體貼的男仔，還記得他出碟找我拍宣傳片時我發高燒，他很sweet買了藥給我吃。」

分手後，「絕世好女友」湯怡表示與洪卓立分手後仍是朋友，一起養的一對小狗，還是會輪流照顧。

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單身後的湯怡被家人擔心她「嫁不出」而為她做媒：「她擔心我、想抱孫，會跟我身邊的女性朋友講，她們亦有積極幫我物色對象。」

32歲的湯怡十分喜歡小朋友，身在娛樂圈這個普遍遲婚的行業，她希望一切順其自然：「我在小孩面前會變了另一個人，當然越早生小朋友越好，但許多事都是可遇不可求，例如另一半，越強求越難，最重要還是開心。」

如今湯怡夢想成真，可喜可賀。

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