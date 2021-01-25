涉旺角藏鐳射筆女會計文員被控　女警承認現場沒有人用鐳射筆

▲ 女警員傅志芬今出庭作供。（林欣樂攝）

去年6月有人於旺角一帶聚集及叫喊口號，33歲女會計文員於山東街被截查及搜出鐳射筆，早前否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（25日）於西九龍裁判法院開審。女警員盤問下承認，巡邏期間現場沒有人使用過鐳射筆，並同意當時正值新冠肺炎疫情，被告與其他路人一樣配戴著醫學口罩。

被告張予婕（33歲），被控於2020年6月12日，在旺角山東街中僑大廈外的公眾地方無合法辯解而攜有1個能發出鐳射光束的裝置，被告否認控罪。

女警員傅志芬供稱，當晚她身穿防暴裝，晚上8時許至10時許在山東街、奶路臣街、花園街及洗衣街步行巡邏，期間看見零散身穿黑衣的示威者遊走，有些示威者則3至5人聚在一群，不時有人叫喊「光復香港，時代革命」、「香港獨立」、「死黑警」等口號，她與同行的另外7名警員截停可疑人物並搜查。

傅續稱，當他們步行至山東街時，迎面走來兩名女子，其中1人是被告。被告身穿黑衣及黑褲、戴口罩及帽，而被告背著的背包漲起，並有墜下的感覺，而且看見警員便眼神閃縮，走出山東街馬路及繞過警員離開。

傅供稱，她截停被告，在其背包內袋搜出黑色手套、黑色袖套及鐳射筆，另有一個拉鏈小袋裝著摺疊的、寫有「光復香港，時代革命」的旗幟，調查下，被告解釋鐳射筆是在某店舖購買的，「今日拎出街，攞嚟玩」，但拒絕透露如何玩鐳射筆。

辯方問及傅，巡邏時有沒有人在街上使用過鐳射筆。傅承認全程均沒有，亦承認被告沒有戴著手套，只是面戴醫學口罩，而當時正值新冠肺炎疫情，被告的口罩與其他路人所戴的類同。

辯方指出，女警與另外7人在山東街行人路巡邏時，會霸佔路上空間，被告只是為了避開警員而走上馬路。傅表示不同意，她指當時雖然2至3人並排而行，但行人路上仍有空位。

辯方又指，被告當時只是與朋友到處逛，傅同意說法，並同意截查時被告並非身處集結現場，但強調不知她到場前被告有否參與。裁判官裁定案件表證成立，被告下午將出庭自辯。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂