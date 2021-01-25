【佐敦封區】 排檔貓貓斷水斷糧捱餓2日　消防聞貓慘叫破門剪鎖救出

▲ 排檔貓貓斷水斷糧捱餓2日，消防聞貓慘叫破門剪鎖救出。

政府於上周六（23日）清晨4時圍封佐敦「受限區域」。區內不少店舖貓狗、街貓等斷水斷糧2天，有檔主向在場警員求助不果，幸獲區議員及消防協助，最終由消防員破門而入救出一隻25歲貓女。

新填地街排檔養了25歲的財女和10多歲的十仔兩隻老貓，老主人芳姐想進入封鎖區餵貓，卻被警員「點來點去」，一直無法安排。幸好消防員今日聽到排檔內有貓貓慘叫聲，於是爆門救出了財女，而一度嚇到走失的十仔也已尋回。另外，在疫區內的天下貓貓一樣貓版主Kandi今日亦嘗試落樓餵貓，惟最後卻遭政府人員阻止。

據《香港動物報》報道，油尖旺區議員陳嘉朗表示，被封鎖的佐敦有很多街貓和店舖貓狗，但政府倉卒封鎖，令到很多主人無法及時將貓狗帶離，政府亦沒有派出任何人員作好配套，完全不理動物死活。

陳嘉朗巡區時，其中一個排檔檔主芳姐向他求助，指店內的2隻老貓，25歲的財女和10多歲的十仔被困排檔內，但她無法救走兩貓，亦無法餵糧及水給牠們。

芳姐擔心兩貓情況，想進場餵兩貓，但警察將她點來點去，一直未能進入，後來我幫她聯絡民政事務處，政府人員才答應拿排檔鎖匙到場餵貓。

正當找到人去餵貓之際，原來消防員已經破開排檔，救出了阿財。原來消防員聽到排檔內有貓貓慘叫聲，立即展開救援。十仔因消防員爆門而嚇到跑走，直至晚上才返回檔口。

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對於政府封區安排，陳嘉朗批評政府做事欠缺配套及倉促，封區行動非常失敗。「現在只許高官沒穿保護衣自由出入，林鄭、陳肇始自己出入又可以，但卻不准平民百姓餵貓狗。」

他說：「政府的配套不足，如少數族裔會收到午餐肉、有些BB沒有奶粉、區內很多店舖貓狗都沒人理，政府沒有安排漁護署和愛護動物協會參與。」

現在這麼多人關動物權益，連我們這些一般市民都會想到貓狗情，為何民政事務處會想不到？政府應提高對動物權益的關注。

佐敦封鎖區解封後清潔情況：

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文章獲《香港動物報》授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊