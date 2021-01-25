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【暖心巨星】The Rock鐵漢柔情幫囡囡解開頭髮結　大隻爸狄維莊遜︰我光頭但我識梳頭

育兒經 17:09 2021/01/25

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The Rock狄維莊遜日前曬出為囡囡梳頭照，自嘲光頭都識梳頭。

48歲荷李活動作片巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）外表大隻粗豪，返回家中對著寶貝女即盡顯鐵漢柔情，The Rock昨日（24日）在IG貼上為2歲半細女Tiana梳頭的照片，自嘲光頭都懂得打理頭髮，更形容自己有一雙「黃金之手」。

拍戲中做慣猛男的The Rock有女萬事足，經常在家與前世情人看卡通片、玩公仔、講故事等，不時在IG分享湊女點滴，昨日他就大曬幫女兒打理頭髮的照片。

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自誇有「黃金之手」為女梳頭

照片中的細女Tiana看來十分害怕，雙腳未能放鬆，因為她的頭髮打結，The Rock耐心幫女解結。他留言自誇有一雙「黃金之手」︰

儘管2歲女兒看來十分害怕失去生命，因為爸爸負責解開令她痛苦的頭髮結……但你看到這位又名『黃金之手』的爸爸展現出冷靜、傑出的理髮技術及超凡的耐性。我可能是光頭，但我對頭髮略有認識，主要原因是我想有頭髮。

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2任妻子共育有3女兒

大隻佬The Rock是一名女兒奴，與首任妻子Dany Garcia育有19歲大女Simone，2007年離婚，2019年再娶第二任妻子Lauren Hashian，誕下現年5歲的女兒Jasmine和2歲半的Tiana。

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The Rock更毫無巨星架子，早前他尋回一位恩人公開答謝，恩人在他年少家貧、無家可歸時，曾伸出援手收留照顧他，才成就了今天的The Rock。他近日向對方送出名車報恩，並答應會照顧對方終老。

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責任編輯︰林綺玲

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